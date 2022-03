L’écrivain Blackhawks de DC met à jour le statut du film réalisé par Steven Spielberg

L’idée de Steven Spielberg produisant et réalisant une adaptation de bande dessinée des Blackhawks de DC, un groupe de super-héros de pilotes de la Seconde Guerre mondiale, flotte dans l’industrie depuis un certain temps déjà. Maintenant, l’écrivain David Koepp, qui est actuellement en charge de l’écriture du scénario dudit film, a partagé de nouvelles informations sur le projet.

Steven Spielberg est très intéressé

«Nous avons un scénario qui est très bon; nous pensons tous que c’est très bien. Il y a eu beaucoup de changements de direction chez Warner Bros., donc je pense que nous attendons qu’ils s’installent et décident ce qu’ils veulent faire de leur univers DC. Evidemment j’espère qu’il le fera ou s’il ne le réalise pas, j’espère qu’il le produira, quelqu’un de grand le réalisera. Parce que ce serait tellement amusant. J’aime vraiment le scénario et j’espère qu’il se passera bien », déclare Koepp à propos de l’implication de Spielberg.

Sur la relation avec l’univers DC actuel et la possibilité de camées avec des personnages actuels, « non, et ce serait difficile car nous sommes en 1941 ou 1940, en fait. Ce serait donc un peu délicat. Au fur et à mesure que nous développions le scénario, nous nous sommes dit : « Hé, faisons un super film. Nous sommes en 1940, c’est ainsi. Et si tout se passe bien et qu’à l’avenir, ils décident de vouloir unir n’importe qui, le voyage dans le temps ne sera sûrement pas un problème. Parce que les bandes dessinées ont un excellent moyen de résoudre ces problèmes « , conclut l’écrivain.

L’escadron Blackhawk est un groupe de pilotes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale qui a fait ses débuts dans Military Comics # 1 à l’été 1941 et est ensuite devenu une partie de DC Comics à travers différentes versions. DC et Warner Bros. ont récemment présenté un nouveau calendrier de sortie pour leurs prochains films, avec un décalage général entre 2022 et 2023.

