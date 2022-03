Encadré, le jeu de type Wordle qui testera vos connaissances en cinéma

Depuis que le New York Times a lancé Wordle, le jeu en ligne à succès dans lequel les joueurs résolvent un défi linguistique quotidien, beaucoup sont devenus accros au défi. Désormais, les plus cinéphiles ont la possibilité de mettre leurs connaissances en pratique grâce à un nouveau programme qui suit les traces de ce titre à succès. Il s’agit de Frame, un jeu qui montre le cadre d’un film et invite les utilisateurs à deviner son titre.

Comme dans le cas de Wordle, Encadré introduit un nouveau défi chaque jour : chaque joueur a six possibilités tout au long des 24 heures. A chaque fois qu’une panne survient, le système propose une nouvelle image du film en question. De plus, le titre vous permet de partager les résultats via les réseaux sociaux. Cependant, contrairement aux autres jeux vidéo, les titres des films sont renseignés automatiquement, il est donc possible de sélectionner le film dans la liste.

Encadré, comment ça marche

Chacune des images offre plus de détails et facilite l’identification progressive du film, avec des plans qui révèlent plus d’informations sur le produit lui-même. Et comment pouvez-vous commencer à jouer? Il vous suffit de cliquer sur la page officielle : le cadre apparaît en haut, tandis qu’en bas vous pouvez renseigner le titre de la cassette. En cas d’échec, vous aurez immédiatement une nouvelle possibilité de continuer à jouer.

Le New York Times a acquis Wordle et l’audience est rapidement passée d’environ 300 000 utilisateurs simultanés à plus d’un million. Depuis lors, de nouvelles alternatives à Wordle sont apparues qui utilisent des mécanismes de jeu très similaires et sont libres de jouer, telles que Framed, Heardle, Worldle et bien d’autres.

L’industrie cinématographique a célébré la 94e édition des Oscars, qui a couronné pour la première fois un film sur une plateforme de streaming. CODA a remporté le prix du meilleur film, comme nous l’avons publié sur Netcost.

