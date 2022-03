Zack Snyder remporte deux Oscars pour Justice League et Army of the Dead

Zack Snyder, réalisateur de films aussi célèbres que Man of Steel, 300, Batman v Superman ou Watchmen, entre autres, a remporté deux Oscars lors du récent gala de l’American Film Academy, deux statuettes correspondant à deux nouvelles catégories qui reçoivent le vote du public. Ainsi, ses deux films primés pour l’occasion ont été Justice League de Zack Snyder, c’est-à-dire le célèbre Snyder Cut, et Army of the Dead, le film de zombies exclusif à Netflix. Tout un exploit malgré des récompenses mineures lors d’un gala dont on se souviendra à jamais pour l’incident entre Will Smith et Chris Rock.

Zack Snyder remporte deux Oscars 2022

Ainsi, Zack Snyder a remporté les faveurs du vote populaire grâce à deux nouvelles catégories qui ont fait partie de la 94e édition des Oscars. Le premier prix correspond à la meilleure scène et a été pour la séquence de Flash entrant dans la Speed ​​​​Force dans le director’s cut de Justice League, l’attendu -pour beaucoup- Snyder Cut. Ladite scène, exclusive à cette version de Snyder, s’est imposée à d’autres nominés comme la fin colossale d’Avengers : Endgame ou la rencontre du Spider-Man cinématographique de Spider-Man : No Way Home, entre autres.

D’autre part, le réalisateur de Justice League est également sorti vainqueur avec le meilleur film populaire, dans ce cas, pour Netflix’s Army of the Dead, le film sur le thème des zombies de Snyder avec Dave Bautista. Ainsi, ce film s’est imposé à d’autres nominés tels que Spider-Man : No Way Home, Cendrillon, Tick, Tick… Boum ! et Le photographe de Minamata.

Zack Snyder travaille actuellement sur son univers zombie pour Netflix aux côtés du film de science-fiction Rebel Moon pour la même plateforme.

source | LeDirect