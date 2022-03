Crunchyroll cessera de diffuser gratuitement l’anime en première; déclaration officielle

Crunchyroll, le service de séries animées avec le plus grand catalogue de licences au monde, cessera de proposer gratuitement les premiers épisodes d’animes saisonniers. À partir du printemps, la plate-forme limitera l’accès aux nouveaux chapitres uniquement aux utilisateurs Premium – qui sont diffusés en diffusion simultanée, en première simultanée avec le Japon -.

Jusqu’à présent, il y avait une possibilité gratuite de profiter d’un contenu de première qualité avec un abonnement gratuit : les publicités. Cependant, ce ne sera plus le cas, comme expliqué dans le portail d’assistance officiel. Crunchyroll informe également qu’il proposera 3 épisodes gratuits pour une sélection de séries de la prochaine saison printemps 2022, qui seront disponibles pour les utilisateurs disposant d’un compte gratuit une semaine après leur première originale jusqu’au 31 mai.

Avec cette décision, Crunchyroll cherche à booster les abonnements au service, qui a récemment intégré toutes les licences Funimation, qui a été entièrement intégré à la plateforme orange. En France, cela ne nous affecte pas, car Funimation (Sony) n’était pas disponible en tant que tel dans notre pays, mais dans d’autres territoires, c’est le cas.

Crunchyroll ne supprimera pas les épisodes gratuits des autres séries

Il convient de noter que Crunchyroll n’éliminera pas la possibilité de regarder gratuitement le reste de la série animée ; la mesure ne concerne que les anime saisonniers. Par conséquent, le reste du catalogue reste accessible à tous jusqu’à nouvel ordre, en conservant ses publicités comme mode d’amortissement des licences.

Voici l’anime de la saison printemps 2022 de Crunchyroll qui proposera des épisodes gratuits pour une durée limitée :

Espion x Famille

Un couple de coucous

L’aube de la sorcière

Jeu Tomodachi

Chevalier squelette dans un autre monde

Shikimori n’est pas qu’une mignonne

Le plus grand seigneur démon renaît en tant que personne typique

Pris au piège dans un Dating Sim: Le monde des jeux Otome est difficile pour les foules

Crunchyroll peut être apprécié dans un navigateur Web et sur les consoles actuelles. Les joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch peuvent télécharger l’application officielle et se connecter avec leur compte.

source | Crunchyroll ; par Siliconera