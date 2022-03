LEGO Star Wars : The Skywalker Saga supprime la personnalisation des personnages

L’une des caractéristiques habituelles des jeux LEGO est la personnalisation des personnages. Dans le cas de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, le prochain jeu vidéo de TT Games, le studio a décidé de ne pas implémenter cette fonctionnalité. C’est ainsi que la développeuse l’a expliqué sur son compte Twitter officiel, où elle a répondu à un follower qui avait partagé une ancienne interview dans laquelle ils assuraient que ces options seraient présentes.

« Bonjour, nous aimerions aborder ce problème directement. Cette interview a été réalisée en 2019 et présente parfois des changements au cours du développement. Nous pouvons confirmer que LEGO Star Wars : La saga Skywalker n’inclut pas la personnalisation des personnages, bien que nous ayons plus de 300 personnages parmi lesquels vous pouvez choisir. »

Salut! Nous aimerions aborder ce point directement. Cette interview date de 2019 et présente parfois des changements au cours du développement. Nous pouvons confirmer que LEGO Star Wars : La saga Skywalker n’a pas de personnalisation de personnage, mais nous avons plus de 300 personnages parmi lesquels vous pouvez choisir. – Jeux TT (@TTGames) 24 mars 2022

Un voyage galactique à travers les trois trilogies

LEGO Star Wars a exploré les trois trilogies cinématographiques dans le passé, bien que ce jeu vidéo ne soit pas une compilation des produits précédents. TT Games a travaillé sur un tout nouveau projet, ce qui signifie que toutes les phases sont inédites. Certains des acteurs originaux des films reprennent leurs rôles, comme Anthony Daniels (C3P-O) ou Billy Dee Williams (Lando Calrissian), tandis que d’autres talents de séries animées comme The Clone Wars ou Star Wars : Rebels interprètent les personnages. dans le jeu aussi.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sera mis en vente le 5 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Le titre introduira également des personnages supplémentaires grâce à un contenu téléchargeable payant. Warner Bros. Games a confirmé la feuille de route concernant le pass de saison, qui comprend des héros comme Din Djarin, Mando dans la série The Mandalorian. Vous pouvez lire nos premières impressions sur ce lien et découvrir tout le contenu du season pass ici.

source | Jeux TT