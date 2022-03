Kirby and the Forgotten Land, meilleure ouverture de l’histoire de la saga au Royaume-Uni

Kirby and the Forgotten Land était le jeu vidéo au format physique le plus vendu la semaine dernière au Royaume-Uni. Les premiers chiffres de vente de la dernière version de la balle rose, exclusivement pour Nintendo Switch, nous laissent un record absolu pour la série à ses débuts sur le sol britannique « par une large marge ».

Avec seulement trois jours comptés (du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars), Kirby and the Forgotten Land est déjà le cinquième jeu le plus vendu de la saga au Royaume-Uni en ne comptant que les ventes physiques ; Nintendo ne fournit pas de données sur les ventes numériques aux agences de conseil. Selon Christopher Dring, journaliste chez Game Informer, il s’agit tout de même d’une licence moins importante que d’autres chez Nintendo au niveau commercial. Son lancement a été légèrement en retard sur celui d’autres équivalents tels que Metroid Dread en 2021 lors de sa première semaine.

Avec ce début, les estimations placent cet épisode avec le potentiel de devenir le Kirby le plus réussi de tous les temps dans de nombreux pays, qui sait aussi toute la série. Kirby’s Dream Land (1992, GB) est pour l’instant le plafond de la série HAL Laboratory avec 5,13 millions d’exemplaires accumulés dans le monde.

En revanche, les premières estimations des ventes de Kirby and the Forgotten Land au Japon pointent également vers un record historique lors de son lancement. Selon la chaîne de magasins COMG, on parle de plus de 500 000 exemplaires en seulement trois jours. « L’effet Nintendo Switch » s’étend à cette livraison, l’une des mieux appréciées par les critiques jusqu’à présent.

Kirby and the Forgotten Land, il y a consensus : l’un des meilleurs Kirby de tous les temps

Kirby and the Forgotten Land est désormais disponible exclusivement sur Nintendo Switch en format physique et numérique. Vous pouvez lire notre critique complète ici. « Kirby and the Forgotten Land a fini par être une agréable surprise. Il démarre en douceur, très léger, sans être surpris par l’utilisation de sa mécanique », commentait-on dans notre test, qui a reçu un 8,6 sur 10. « Mais petit à petit Kirby grandit et convainc le joueur jusqu’à ce qu’il soit très satisfait. Avec une dernière ligne droite intense, un après-match essentiel et une grande variété de capacités et de transformations, le résultat final est celui d’une aventure bien équilibrée en combat, exploration et plateforme. Le meilleur de la saga.

