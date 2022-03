Resident Evil 2, 3 et 7 | Il n’y aura pas d’édition physique pour PS5 et Xbox Series X/S

Capcom a récemment annoncé que Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7 : Biohazard seront portés nativement sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Les améliorations, qui viendront également sur PC, seront mises en œuvre via une mise à jour, bien que les jeux soient vendus numériquement sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. La société japonaise a exclu, du moins pour l’instant, la commercialisation d’éditions physiques.

Les éditions physiques de nouvelle génération ne sont pas prévues pour le moment, mais les trois jeux seront disponibles numériquement sur PS5 et Xbox Series X|S. Comme indiqué ci-dessus, les disques PS4 et Xbox One, ainsi que toutes les éditions numériques PS4 et Xbox One du jeu, seront également éligibles pour une mise à niveau. – Resident Evil (@RE_Games) 25 mars 2022

La progression se prolonge-t-elle ?

L’une des questions que les utilisateurs se posent lors de la sortie d’une version de nouvelle génération est de savoir si elle pourra conserver la progression de leur jeu sauvegardé à partir des machines précédentes. Bien que Capcom n’ait pas encore précisé comment cela se fera (sur PlayStation 5, il y a généralement plus de problèmes), les Japonais ont déjà précisé que les joueurs auront la possibilité de transférer leurs données de sauvegarde vers les éditions remaniées.

Après la sortie de Resident Evil Village, le dernier volet principal, Capcom a confirmé que le studio était en train de développer une extension de l’histoire. Cependant, au-delà de l’existence du projet, à ce jour, ils n’ont pas encore révélé de détails sur le contenu. Les fuites pointent également vers un remake de Resident Evil 4, qui n’a en tout cas pas été officiellement confirmé.

Resident Evil 2, 3 et 7 peuvent être achetés sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. La date de sortie des versions optimisées pour la nouvelle génération n’a pas encore été dévoilée.

