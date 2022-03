Halo Infini | 343 Industries est « très excité » pour la saison 2

Tom French, Head of Halo Infinite Multiplayer chez 343 Industries, est vraiment ravi de l’arrivée de la saison 2 du titre. Après le récent report du mode coopératif, la deuxième saison du nouvel épisode de la saga Master Chief débutera le 3 mai avec de nouvelles maps (Catalyst pour Arena et Breaker pour Big Team Battle) et de nouveaux modes de jeu : Last Spartan Standing, Land Grab et roi de la colline.

Lors d’une rencontre avec The Washington Post, French assure aux fans que ces nouveautés en valent la peine, peu importe à quel point elles en réclament certaines aussi populaires que le mode coopératif local ou le mode Forge, également reporté. « Il y aura de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouvelles expériences et de nouvelles fonctionnalités. Je suis très excité de voir ce que penseront les joueurs quand on pourra les déchaîner », confie-t-il.

La communauté Halo Infinite demande des nouvelles; 343 Industries promet que cela en vaudra la peine

Le développeur a également reconnu que le mode multijoueur de Halo Infinite n’est pas sans poser problème, mais ils y travaillent afin de répondre aux attentes d’une communauté qui se déconnecte progressivement du titre sur des plateformes comme Steam. Malgré son succès en termes de joueurs au lancement, avec des chiffres record pour la saga de plus de 20 millions de joueurs, la réalité est que le titre compte actuellement une moyenne de 6 847 joueurs sur Steam ; loin des 100 000 en décembre dernier ou des plus de 51 000 en janvier.

« Nous savons que nous pouvons l’améliorer », reconnaît-il. « Nous rêvons que ce soit mieux. Poussons dans cette direction. Comme le PC est quelque chose de nouveau pour nous, il y a des problèmes auxquels nous devons faire face », souligne-t-il.

Halo Infinite est disponible sur PC (Windows), Xbox Series X|S et Xbox One.Le jeu fait également partie du catalogue Xbox Game Pass sur toutes les plateformes Microsoft.

