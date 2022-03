Combien a coûté l’intégration des Gardiens de la Galaxie de Marvel au Xbox Game Pass ?

L’arrivée des Gardiens de la Galaxie de Marvel sur le Xbox Game Pass a coûté à Microsoft entre 5 et 10 millions de dollars. David Gibson, analyste senior au sein de l’institution financière MST Financial Services, a avancé le montant qui a permis à la firme nord-américaine d’inclure le dernier grand AAA de Square Enix sur sa plateforme d’abonnement quelques mois après son lancement, initialement publié sur Xbox, PlayStation et PC en Octobre 2021.

On ignore toujours comment les ajouts de jeux vidéo sont gérés dans Xbox Game Pass ; qu’il s’agisse de titres indépendants, de premières « du « day one » » ou de cas comme le désormais protagoniste, un blockbuster basé sur une grande licence de l’un des plus grands éditeurs de l’industrie. Gibson précise qu’il a accepté cette estimation entre 5 et 10 millions de dollars grâce à « des conversations avec Square Enix et d’autres ». Nous parlons d’un analyste renommé avec plus de 15 ans d’expérience dans l’analyse des mouvements de la société japonaise.

Pourquoi les Gardiens de la Galaxie de Marvel sont-ils arrivés si tôt sur le Xbox Game Pass ?

L’accord a cependant été motivé par des circonstances différentes. En règle générale, un grand éditeur n’apportera pas ses jeux premium sur Xbox Game Pass si ses performances de vente au détail sont conformes aux estimations, mais ce n’est pas le cas.

Square Enix lui-même a reconnu que les Gardiens de la Galaxie de Marvel ne répondaient pas aux attentes commerciales déposées malgré le bon accueil du jeu par les critiques. Compte tenu de ce scénario, il est possible que la firme ait décidé d’accepter ce paiement par anticipation malgré une éventuelle baisse des ventes directes du jeu sur les plateformes Xbox.

Avec 25 millions d’abonnés dans le monde au 31 décembre, les données officielles montrent que Xbox Game Pass fonctionne pour son objectif d’heures de jeu et de dépenses. Les membres du service jouent 40 % de titres en plus et dépensent 50 % de plus. De même, les jeux déjà publiés qui rejoignent le Xbox Game Pass – comme les Gardiens de la Galaxie de Marvel – multiplient leur nombre de joueurs par 8,3.

source | David Gibson; via VGC