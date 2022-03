God of War : Ragnarök sortira en 2022, insiste un développeur

God of War: Ragnarök arrive sur PS5 et PS4 cette année, a réitéré le responsable de la communauté et des médias sociaux de Sony Santa Monica. Un bref message sur le réseau social Twitter a quelque peu calmé les fans, qui n’avaient plus de nouvelles depuis des mois sur ce qui est l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2022. On s’attend à ce que Sony commence à déployer la communication et le marketing dérivés de la titre dans les prochains mois.

Initialement prévu pour 2021, God of War : Ragnarök a connu un retard qui a fixé une nouvelle fenêtre de sortie, 2022, devenant ainsi le dernier des trois grands projets PlayStation Studios avec lesquels l’arrivée de la PlayStation 5 dans les magasins a commencé à être promue. : Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War : Ragnarök. Si c’est le cas, les studios internes de Sony achèveraient une année de grandes sorties ; A défaut de savoir s’il y a autre chose de prévu pour le second semestre qu’on ne sait toujours pas.

God of War Ragnarok sort cette année. — Blue Owlz : Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) 24 mars 2022

La suite de Kratos et Atreus arrivera dans les magasins à un moment clé de la saison, probablement vers octobre et novembre, mais ces détails sont actuellement inconnus.

God of War : Ragnarök clôturera la saga nordique ; arrive en 2022 pour PS5 et PS4

Bien qu’au début on puisse penser que le redémarrage de God of War en 2018 était prévu comme une trilogie, la réalité est qu’il n’y aura que deux livraisons, celle de 2018 et celle-ci, qui clôturera l’arc de l’intrigue proposé par le équipe de Cory Barlog. Eric Williams, son directeur, l’a indiqué dans une interview : « Nous voulons créer une expérience digne du nom de God of War », a-t-il expliqué, un voyage entre un père et un fils avec des situations traditionnelles et avec lequel on peut faire preuve d’empathie. Concernant sa fin, elle sera « surprenante, mais inévitable ».

God of War: Ragnarök devrait sortir en 2022 sur PS5 et PlayStation 4. L’épisode original de 2018 est disponible sur PS4 et PC, avec un port récent que nous avons adoré.

source | BlueOwlzMedic