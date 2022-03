Dune rafle les Oscars, combien de prix a-t-il remportés ?

Dune, le film de Denis Villeneuve et Legendary Pictures qui a surpris les critiques en septembre dernier, a remporté un total de six prix lors de la 94e cérémonie des Oscars, organisée par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Le gala, qui s’est tenu aux premières heures de ce lundi, a laissé le long métrage épique sans le prix du meilleur film, qui est tombé entre les mains de CODA.

Dune (2021) a commencé comme l’un des grands favoris pour absolument tout aux Oscars 2022, avec dix nominations : meilleur film, meilleur montage, meilleure photographie, meilleurs effets visuels et plus encore. Au total, sur ces dix nominations, six d’entre elles ont été consommées, que nous passons en revue ci-dessous.

Dune remporte 6 statuettes aux Oscars 2022

Dune a balayé la technique. L’Académie a reconnu cette adaptation du roman du même nom de Frank Herbert de 1965 pour le travail de Hans Zimmer sur la bande originale; son son; un montage à retenir; les plans de votre photographie ; conception d’assemblage et de production. Au total, ce sont les statuettes que l’équipe de Denis Villeneuve emporte avec le premier volet de Dune sur grand écran :

Meilleure bande originale – Hans Zimmer

Meilleur son – Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett

Meilleure photographie – Greif Fraser

Meilleur montage – Joe Walker

Meilleure conception de production — Patrice Vermette. Décor : Zsuzsanna Sipos

Meilleurs effets visuels – Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor et Gerd Nefzer

Vous pouvez lire notre critique de Dune dans cet article : « Une épopée colossale ».

Dune : la partie 2 a déjà son script terminé ; sortie prévue en 2023

Quant à la suite de Dune, qui a reçu le feu vert après le succès du premier volet, elle est déjà en développement et a son scénario terminé. « Le scénario est en grande partie terminé, mais c’est un travail en cours », a déclaré Denis Villeneuve, réalisateur de la série de films basée sur les romans de Frank Herbert. Legendary espère reproduire et étendre encore le succès de ce qui est déjà une série de films. A en juger par ces débuts impressionnants à la Film Academy, tout indique que cela ne fait que commencer.

source | L’Académie