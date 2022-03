Combien d’Oscars et de nominations ont Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ?

La 94e édition des Oscars déroulera son tapis rouge dimanche 27 mars prochain, un chemin tapissé le long duquel défileront les stars de cinéma du moment. En 2022, cela fera 21 ans depuis les débuts de la trilogie Le Seigneur des Anneaux dans les salles, des films qui ont réussi à triompher aux Oscars avec 17 récompenses au total. Des années plus tard, The Hobbit a essayé de suivre le même chemin, mais la course sur le tapis s’est terminée avec un total de zéro prix.

L’équipe formée par Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, rejointe par Guillermo del Toro dans Le Hobbit, a adapté ces deux trilogies au cinéma. Le succès s’est surtout reflété dans Le Returnal du roi, qui a reçu 11 nominations et obtenu la plénière, pour laquelle il a égalé le nombre de récompenses à Titanic et Ben-Hur. Cependant, ce passage victorieux aux Oscars ne s’est pas reflété dans le casting. Ian McKellen, Gandalf dans les 6 films, a remporté une seule nomination pour son travail dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau.

Le Seigneur des Anneaux : Le Returnal du Roi.

Le Seigneur des Anneaux

La communauté de l’anneau

gagnants

meilleur maquillage

meilleure bande son

meilleure photographie

Meilleurs effets visuels

seuls les nominés

Meilleur acteur dans un second rôle

meilleure direction artistique

Meilleure conception de costumes

meilleur réalisateur

meilleur montage

Meilleur film

Meilleure chanson originale (Enya, Howard Shore)

Meilleur scénario adapté

meilleur son

Les deux tours

gagnants

meilleur montage son

Meilleurs effets visuels

seuls les nominés

meilleure direction artistique

meilleur montage

Meilleur film

meilleur son

Le retour du roi

gagnants

meilleure direction artistique

meilleur maquillage

Meilleure conception de costumes

meilleur réalisateur

Meilleur montage Meilleur maquillage

Meilleur film

meilleure bande son

meilleure chanson originale

Meilleur scénario adapté

meilleur son

Meilleurs effets visuels

Le Hobbit: Un Voyage Inattendu.

Le Hobbit

Un Voyage Inattendu

seuls les nominés

meilleur maquillage

Meilleure conception de production

Meilleurs effets visuels

La Désolation de Smaug

seuls les nominés

meilleur montage son

meilleur mixage sonore

Meilleurs effets visuels

La guerre des cinq armées

seuls les nominés

Oeuvre du Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim.

La saga JRR Tolkien reviendra sur le support audiovisuel avec deux projets différents : d’une part, Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim, un film d’animation se déroulant bien avant les événements des romans, qui fera partie de la l’univers cinématographique de Peter Jackson ; de l’autre, la série d’Amazon Studios Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, dont la première saison sera diffusée le 2 septembre 2022. L’histoire se déroule au Second Age, c’est donc une préquelle.