Le premier numéro de Marvel Comics atteint 2,4 millions de dollars aux enchères

Il n’est pas étonnant que les copies les plus anciennes d’objets aussi convoités que les bandes dessinées, les jeux vidéo, les disques ou les livres atteignent des chiffres stratosphériques lorsqu’elles apparaissent dans une vente aux enchères remplie de collectionneurs prêts à enchérir dessus. Pourtant, le prix de vente atteint par le premier numéro de Marvel Comics n’a laissé personne indifférent. Cette pièce cotée a été vendue rien de plus et rien de moins que 2,4 millions de dollars, soit environ 2,19 millions d’euros en échange, environ.

Marvel Comics # 1, c’est ainsi que s’appelle la pièce en question, a été créé en 1939 par Bill Everett, Ben Thompson et Paul Gustavson. L’acquéreur et actuel propriétaire de ce qui est déjà un véritable trésor est un homme anonyme de 40 ans. Si vous êtes curieux, dans le lien suivant, vous pouvez profiter officiellement de sa version numérique. Vous pouvez dire que vous avez lu la bande dessinée de 2,4 millions de dollars.

Plus qu’une simple bande dessinée

S’il y a une raison pour laquelle cette pièce est considérée comme unique, c’est en raison des particularités qu’elle abrite à l’intérieur : rien de plus et rien de moins que les soi-disant « bons de paiement », puisque l’éditeur Lloyd Jacquet a consigné dans ses pages l’économie montants que des artistes comme Frank Paul (Amazing Stories, The War of the World…) avaient des impayés.

le plus recherché

Dans le monde du divertissement, nous sommes habitués à voir des objets très recherchés par les collectionneurs. D’une copie scellée de Kid Icarus sur NES pour plus de 9 000 $, à une Nintendo Wii or excentrique conçue pour la reine Elizabeth II d’Angleterre. L’obsession des plus enthousiastes pour la possession de pièces uniques est telle qu’elle s’installe même depuis longtemps dans le monde numérique ; le premier SMS de l’histoire a déjà été vendu aux enchères avec NFT.

