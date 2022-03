La Chine met complètement son veto à Keanu Reeves ; ses films ont été supprimés

Keanu Reeves est l’un des acteurs les plus populaires et ses démonstrations de soutien public au Tibet ont été détestées en Chine. Déjà au début de l’année, Reeves a assisté à un concert-bénéfice appelé Tibet House, dans lequel l’indépendance des Tibétains a été revendiquée. Chose qui n’a pas plu aux autorités chinoises, qui ont choisi d’exercer un veto total : ses films ont été éliminés et son nom a même été désactivé dans les moteurs de recherche internet locaux.

Les plates-formes et services de streaming concernés incluent Tencent Video, iQiyi, Migu Video et Youku. On ne sait pas à quel moment exact ils ont commencé à être retirés de leurs catalogues, bien que les manifestations de soutien de Reeves au Tibet aient commencé en janvier. Actuellement, il n’y a aucune trace de films populaires tels que John Wick et The Matrix Resurrections. De plus, le Los Angeles Times rapporte qu’il a également été banni des recherches sur Internet ; Lorsque vous recherchez votre nom en Chine, aucun résultat n’apparaît, ainsi qu’un message informatif faisant allusion aux politiques et réglementations du pays.

John Wick 4 retarde sa première jusqu’en 2023

Le quatrième épisode tant attendu de la saga devait arriver cette année, mais la production a été affectée par la pandémie et finalement, sa première est prévue pour le 24 mars 2023. La bonne nouvelle est que le tournage, qui a des noms propres comme Ian McShane, Laurence Fishburne ou Lance Reddick. Rejoignant également Donnie Yen, Rina Sawayama, Clancy Brown, Shamier Anderson, Scot Adkins Bill Skarsgård et Hiroyuki Sanada, a déjà terminé.

