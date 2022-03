Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard | Tous les emplacements confirmés

Le State of Play de PlayStation a été une fois de plus le décor choisi pour la présentation de Hogwarts Legacy, le jeu vidéo ambitieux se déroulant dans l’univers Harry Potter. Les adeptes de la saga créée par JK Rowling attendaient de nouvelles nouvelles depuis l’annonce de son report et Warner Bros. Games a rempli 14 minutes de gameplay : combat, mécanique RPG, magie et l’attrait d’explorer un monde ouvert plein de lieux emblématiques . Quels emplacements sont confirmés jusqu’à présent?

Le titre du jeu vidéo lui-même indique clairement que Poudlard sera l’un de ses paramètres centraux, mais de WB Avalanche, le studio responsable de son développement, ils ont assuré que le protagoniste se rendra dans d’autres endroits, comme cela a déjà été le cas. vu par contre dans les trailers et gameplays :

Château de Poudlard

Environs de Poudlard

Pré-au-Lard

La forêt sombre

Chemin de Traverse

Château de Poudlard

L’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard a été fondée en 992 par Helga Poufsouffle, Godric Gryffondor, Salazar Serpentard et Rowena Rowenclaw. Ainsi, au XIXe siècle, l’école formait déjà des sorciers et sorcières depuis près d’un millénaire. Hogwarts Legacy dépeint un château similaire à celui que nous avons vu dans les adaptations cinématographiques, mais avec quelques modifications de conception. Après tout, bien qu’il s’agisse d’une institution ancienne, cent ans suffisent pour un autre changement.

Ce qu’on a vu jusqu’à présent, ce sont les salles communes de toutes les maisons, la bibliothèque (et sa section restreinte), les salles de classe comme Défense contre les forces du mal, les sorts ou les potions et la Grande Salle, sans oublier les escaliers Ils changent constamment de place . Le personnage principal visitera également la salle sur demande, un lieu mystérieux qui apparaît déjà dans la saga principale et qui fournit à celui qui le trouve tout ce dont il a besoin.

Environs de Poudlard

Rubeus Hagrid a été expulsé de Poudlard, mais a été autorisé à vivre à la périphérie du château par Albus Dumbledore en tant que gardien des clés et des terrains de Poudlard. Le semi-géant vivait dans une humble maison en pierre très proche de l’école. Des dizaines d’années auparavant, lorsque se déroule l’histoire du jeu vidéo, le gardien avait aussi sa propre maison. En fait, on l’a vu dans les bandes-annonces.

S’il y a quelque chose qui passionne les sorciers, c’est bien le Quidditch, un sport dangereux pratiqué sur des balais volants. Poudlard a sa propre ligue entre les quatre maisons, faisant du terrain de Quidditch l’un des endroits les plus mythiques. Il ne manquera pas non plus à Hogwarts Legacy, tout comme la salle de cours d’herboristerie.

La forêt sombre

Dans Harry Potter à l’école des sorciers, le directeur Albus Dumbledore accueille les nouveaux élèves et les informe qu’il y a deux endroits interdits : le couloir du troisième étage et la forêt sombre. Sous la canopée ombragée des arbres se cachent des dangers inimaginables pouvant entraîner la mort, les élèves ne doivent donc pas s’aventurer à moins d’être accompagnés d’un enseignant. Dans ce lieu mystérieux vivent des créatures magiques que l’on peut rencontrer dans le jeu vidéo.

Les centaures sont une espèce intelligente qui a le corps d’un cheval mais une tête humaine, comme les êtres mythologiques de la Grèce antique. Notre protagoniste les rencontrera, comme le montre le matériel partagé par le studio. Reste à voir le rôle qu’ils auront dans l’histoire et leur relation avec le protagoniste (il est possible de choisir si vous êtes un sorcier ou une sorcière).

Pré-au-Lard

Pré-au-Lard est la ville la plus proche de Poudlard, un village avec des maisons de conte de fées, des boutiques magiques et des pubs. Les étudiants d’un certain âge sont autorisés à visiter de temps en temps, ils se retrouvent donc souvent avec des amis pour la boisson la plus populaire, la bière au beurre. Zonko’s, le magasin de blagues, ou Hoynedukes, qui vend des bonbons, est souvent visité par des étudiants. Il y a aussi la Maison des cris.

Dans Hogwarts Legacy, ce sera l’un des scénarios que nous aurons l’occasion de parcourir. Nous avons déjà pu voir la gare de Pré-au-Lard, mais la porte d’entrée et certaines rues ont également été entrevus. Sera-t-il très différent de ce que l’on voit dans les films ? Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une ville très traditionnelle dans son architecture, il ne serait pas trop surprenant que son apparence ne diffère pas trop.

Chemin de Traverse

Chaque sorcier ou sorcière qui reçoit une carte de Poudlard a un arrêt obligatoire avant de prendre le train au quai 9 et ¾, Diagon Alley. On y accède depuis un pub londonien apparemment normal, le Leaky Cauldron. Avec votre baguette à la main, il vous suffit de toucher les briques dans le bon ordre pour que le mur s’ouvre et révèle cette ruelle pleine de boutiques et de vie magique. Ici, vous pouvez acheter les robes de l’école et toutes les fournitures nécessaires pour passer une année entière à Poudlard.

Le premier arrêt pour l’enfant de 11 ans appelé à étudier à Poudlard est Ollivander’s, le magasin de baguettes. C’est elle qui choisit le magicien, comme une sorte de symbiose, un lien difficilement rompable. Dans l’image juste en dessous de ces lignes, vous pouvez voir le protagoniste devant le commerce.

Hogwarts Legacy sortira fin 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. À ce jour, il n’est toujours pas clair si les versions de la génération précédente auront la possibilité de mettre à niveau gratuitement vers les nouvelles consoles. On ne sait pas non plus si l’adaptation pour l’hybride de Kyoto est native ou dans le cloud.

Cette aventure se déroule environ cent ans avant les événements relatés dans les romans Harry Potter. Le joueur se met dans le skin d’un étudiant de Poudlard capable d’utiliser la magie ancienne, ainsi son destin transcende les murs du château. Il devra non seulement suivre des cours, mais aussi maîtriser son pouvoir et affronter la rébellion des gobelins. Leur chef, Ranrok, a scellé une alliance avec le sorcier noir Victor Rookwood.