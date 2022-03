Combien d’Oscars Marvel a-t-il et combien DC en a-t-il gagnés ?

La 94e édition des Oscars annoncera ses récompenses dans la nuit de ce dimanche 27 mars au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie. Comme chaque année, la Film Academy annoncera les lauréats de toutes les catégories ; y compris ceux qui concernent le monde des super-héros, de l’animation et du commerce dans le secteur du divertissement. Marvel et DC sont les deux plus grandes maisons de bande dessinée de l’histoire, mais peu de films ont réalisé une statuette. Dans cet article, nous passons en revue le nombre d’Oscars remportés par Marvel et DC.

Marvel aux Oscars : combien de statuettes ont-ils réalisées

L’histoire de Marvel au cinéma est très longue et s’étale sur plusieurs maisons. D’Universal à Disney en passant par Sony Pictures. Au total, 17 nominations à la Film Academy, mais seulement 6 statuettes.

Spider-Man: dans le Spider-Verse (2018)

Spider-Man 2 (2004) : Meilleurs effets visuels. Sam Raimi est entré dans l’histoire avec un film inoubliable que nous continuons de recommander.

Big Hero 6 (2014) : Bien qu’il ne soit pas de Marvel, le film de Disney est basé sur la bande dessinée de la maison des idées, qui est passée sans oena ni gloire. Il a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation.

Black Panther (2018) : Ça a dévasté. Il a eu sept nominations et a remporté l’Oscar de la meilleure bande originale, de la conception de la production et de la conception des costumes, un total de 3 prix.

Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018) – L’un des meilleurs films d’animation de tous les temps. Il a décerné le sixième Oscar à Marvel avec sa statuette du meilleur film d’animation.

DC aux Oscars : combien de statuettes ont-ils réalisées

Pour l’instant, DC surpasse Marvel d’une seule statuette, 7 contre 6. Les auteurs de Batman, Superman et compagnie n’ont pas réussi à façonner un univers aussi réussi et connecté que Marvel, mais ils ont sûrement de meilleures bandes sur un plan strictement cinématographique ; du moins pas aussi commercial, sans que cela soit meilleur ou pire. Au total, 7 statuettes.

Superman (1978) : que dire de Man of Steel de Christopher Reeve. Oscar Une contribution spéciale pour ses effets visuels, cela ressemblait à un film d’un autre âge futur.

Batman (1989) : Nous aimons Michael Keaton pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Batman de Tim Burton a réussi à éblouir l’Académie avec la meilleure direction artistique.

The Dark Knight (2008) : près de trente ans plus tard, DC séduit à nouveau la Film Academy par la porte d’entrée. L’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps ? Indubitablement. Le film réalisé par Christopher Nolan a reçu le prix du meilleur montage sonore ; De son côté, Heath Ledger a reçu le prix posthume du meilleur acteur dans un second rôle (Joker). Dans sa gloire.

Suicide Squad (2016) : Probablement pas meilleure que les précédentes, mais son maquillage est impeccable. L’Académie a reconnu le travail de l’équipe de David Ayer avec un Oscar du meilleur maquillage et coiffure.

Joker (2019) : Et en parlant de Joker, le film de 2019 a été une vraie surprise. Décerné pour la meilleure bande originale et le meilleur acteur. On ne peut pas dire grand-chose qui ne soit pas déjà connu sur le phénoménal Joaquin Phoenix. Septième statuette pour DC.

Pour les Oscars 2022, nous avons plusieurs noms parmi les films de super-héros nominés : deux films de Marvel Studios, tels que Spider-Man : No Way Home et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. L’un d’eux gagnera-t-il un prix ? Les deux concourront pour le prix des meilleurs effets numériques.