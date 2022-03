Space Jam : nouvelles légendes "triomphes" aux Razzies avec 3 prix

Bien que tout le monde du cinéma soit au courant du gala des Oscars qui se célèbre ce matin, il est de tradition que les Razzies aient lieu la veille, ce qui en revanche choisit le pire du grand -ou du petit-écran tout au long de l’année écoulée. De cette façon, et bien que Bruce Willis se soit vu garantir un prix grâce à l’honneur douteux d’avoir sa propre catégorie, les protagonistes ont été Space Jam : New Legends et LeBron James.

Ainsi, cette nouvelle livraison de basket-ball galactique n’a pas été en mesure de récupérer l’essence de l’original avec Michael Jordan, mais malgré cela, le roi a été en mesure de surpasser quelque peu His Airness, puisque LeBron a remporté le prix du pire acteur de l’année. , dans une catégorie dans laquelle Scott Eastwood, Roe Hartrampf, Ben Platt et Mark Wahlberg étaient également nominés. Ce n’est pas le seul prix que le film a remporté, puisque sur les trois catégories dans lesquelles il a été nominé, il a pu en remporter deux : Pire couple à l’écran -LeBron et n’importe quel personnage des Looney Tunes- et Pire remake ou suite. Malgré ce « succès », il faut noter que son réalisateur, Malcolm D. Lee, n’exclut pas de faire un troisième film.

Plus de prix

Space Jam: New Legends a été sauvé, oui, du prix du pire film, un prix qui est allé à Diana The Musical, en cours de nomination, en plus de celui mettant en vedette Lebron James, Infinite, Karen et The Woman in the Window . Précisément la protagoniste de Diana The Musical, Jeanna de Waal, a été choisie comme Pire Actrice, devant d’autres comme Megan Fox, Amy Adams, Taryn Manning ou Ruby Rose.

D’autre part, la touche humoristique -encore plus- à ces prix a été donnée par le prix de la pire performance de Bruce Willis en 2021, dans une année particulièrement prolifique pour l’acteur connu pour Jungle Glass, The Sixth Sense ou El Protegido . L’élu a été Cosmic Sin, ayant pas moins de sept autres films candidats.

Pour une autre lPo