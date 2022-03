Pubg Dessine Sa Feuille De Route Pour Ce 2022

L’arrivée de plus de prétendants au genre battle royale n’a pas empêché PUBG, le jeu qui a popularisé le genre, de se maintenir parmi les plus populaires parmi les joueurs, d’autant plus depuis son passage au format free to play, bien que sans jeux classés. En fait, PUBG Corporation a publié le contenu et la feuille de route de mise à jour du jeu au cours de cette année 2022 et plusieurs changements et nouveautés sont à venir, notamment des cartes, des armes et des améliorations pour certaines plateformes.

Malgré tous ces développements, la société a assuré qu’il y en avait d’autres sur lesquels elle travaillait toujours et dont elle ne pouvait pas parler pour le moment. C’est ce qui devrait arriver à PUBG tout au long de cette année, bien qu’ils aient assuré que les dates pourraient changer en raison d’éventuels événements imprévus au cours du développement.

Tout ce qui est à venir sur PUBG

Ainsi, nous voyons comment ils ont divisé les nouveautés en trois sections: Monde, Dans le jeu et Hors du jeu, en soulignant certaines comme le retour de la forme originale de la carte Sanhok, dont ils assurent que ce n’est pas seulement leur carte la plus ancienne, mais qu’il est encore il y a beaucoup de joueurs qui l’apprécient. Bien sûr, en raison de cette longévité, il a l’air un peu vieux, ils vont donc ajouter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations visuelles. Comme nous le savons, cette carte a déjà subi des modifications ces derniers mois, mais ils disent que de nombreux joueurs ont demandé le retour de celle-ci dans sa forme originale, un souhait qu’ils ont entrepris de satisfaire.

Ils ont également discuté des armes, avec un nouveau fusil d’assaut de 7,62 mm en cours de développement. Concernant ce type d’arme, ils affirment qu’ils ont un DPS plus élevé mais un contrôle moins bon, et que ce nouveau modèle vient notamment compenser cela, avec lequel il aura un taux de dégâts par seconde plus faible, mais il sera plus facile de contrôle, étant à mi-chemin entre le Beryl et l’AKM.

Et pour finir de parler d’actualité, nous devons parler de Kiki, la nouvelle carte en route. C’est une ville plus futuriste, même si elle est affectée par des éléments naturels tels que les tempêtes, les inondations et autres, qui ont contribué à l’érosion et à la détérioration. . « C’est un champ de bataille comme nous n’en avons jamais construit auparavant et nous avons hâte de le voir à nouveau habité », ont-ils déclaré de PUBG Corporation.