Bloodborne Kart est réel: voici à quoi ressemble le projet spectaculaire d’un fan

Les fans qui montrent chaque jour leur enthousiasme et leur amour pour un certain jeu vidéo comme point de départ pour réaliser des projets impressionnants ne cessent de nous étonner. Et celui que nous vous présentons aujourd’hui est très spécial : Bloodborne Kart, une création très détaillée inspirée des classiques du genre que nous avons vus lors de la génération N64 et PSX (Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, Crash Team Racing… ). Le développement est déjà en cours et bientôt vous pourrez le tester.

La créatrice du projet est Lilith Walther (B0tster sur Twitter) dont vous avez sûrement entendu parler à plus d’une occasion, car elle est également responsable du populaire Bloodborne Demake et de son engagement à transformer le RPG de From Software en un jeu dans le style de PSX. Profitez de la bande-annonce, dans laquelle vous pouvez voir un chasseur, le personnage standard du jeu, conduisant une moto flashy.

Bloodborne Kart et les petits détails

Voici la vidéo d’une course dans les rues de Yharnam. Faites attention à l’arrangement musical du créateur du projet; est la mélodie qui retentit lorsque l’on se bat contre la Cleric Beast dans le jeu From Software, adaptée aux bruitages habituels des jeux vidéo des années 90. La bannière qui apparaît est également très curieuse : « Pthumerian Cup », une référence à l’un des les donjons Calice du jeu. On pourra y jouer sur PC « quand il sera prêt ».

Bloodborne, le RPG d’action héritier de la formule Souls, est sorti exclusivement sur PS4 en 2015. Il a ensuite reçu l’extension Old Hunters ainsi qu’une édition Game of the Year. Actuellement, le jeu est compatible avec PS5 grâce à la rétrocompatibilité et fait également partie des titres inclus dans la collection PS Plus.

source | Lilith Walter dans Twitter et YouTube