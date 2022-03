Xbox devient sponsor officiel de la Fédération Française de Football

Microsoft a confirmé un nouvel accord de collaboration important pour Xbox : avec nul autre que la FFF (Fédération française de football). La division jeux vidéo vient de devenir le sponsor officiel des équipes nationales masculines et féminines. Deux équipes « de classe mondiale », comme se définit l’entreprise américaine, collaboreront pour promouvoir un message d’inclusion et de diversité à travers le football et les jeux vidéo, deux secteurs qui comptent chaque jour plus de millions de fans.

François Vasseur, directeur du marketing et du développement économique de la Fédération française de football, a manifesté sa satisfaction après avoir vu comment l’organisation vient de s’associer à « une marque innovante et de renommée mondiale », une entreprise avec laquelle il affirme « partager des valeurs fondamentales ». tels que l’inclusion, la diversité et l’accessibilité ». Au-delà des équipes nationales, Vasseur a voulu souligner l’engagement à promouvoir le football amateur.

Xbox Game Pass continue de croître

Le modèle d’abonnement Xbox est le grand architecte de la division jeux vidéo de Microsoft qui occupe une bonne position dans l’industrie. Sans aller plus loin, l’entreprise a profité de sa participation à la GDC 2022 pour mettre à jour certaines données qui précisent la ligne ascendante d’un service qui dépasse déjà les 25 millions d’abonnés. Selon les données fournies lors de la conférence, les utilisateurs jouent 40 % de plus après avoir rejoint l’adhésion et le nombre de genres qu’ils abordent augmente de 30 %. De leur côté, les titres indépendants ont multiplié par 15 leur nombre de joueurs. Nous vous donnons tous les détails dans le lien suivant.

On ne sait toujours pas si Kylian Mbappé, le jeune et talentueux attaquant du PSG, portera du blanc la saison prochaine. Pour le moment, ce qui est certain, c’est que lui et ses coéquipiers porteront du vert.

source | xboxnews