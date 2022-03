Sony annoncera son nouveau service d’abonnement la semaine prochaine, selon Bloomberg

On a beaucoup parlé ces derniers mois de Spartacus, le nom de code pour l’instant du service d’abonnement que Sony a dans son portefeuille pour contrer le Xbox Game Pass, qui a réussi à amasser 25 millions d’utilisateurs. Jusqu’à présent, seules des rumeurs ont circulé sur ce qu’il pourrait inclure, combinant hypothétiquement PS Plus et PS Now, ainsi que d’autres extras dans différents niveaux avec des prix différents, et beaucoup d’entre eux indiquent une éventuelle annonce ce printemps. En effet, selon le média Bloomberg, cette annonce ne tarderait pas à arriver, puisqu’elle le ferait la semaine prochaine.

L’alternative au Game Pass

Comme on peut le lire dans ce rapport Bloomberg, le service ferait ses débuts avec une grande gamme de « plus grands succès de ces dernières années », confirmant également qu’il combinerait les services d’abonnement actuels, et laissant aux clients la possibilité de choisir entre trois niveaux avec des titres à la fois générations modernes et anciennes de PlayStation. On rappelle également que dans les précédents documents il était mentionné que l’abonnement le plus cher permettrait à la fois d’accéder à des démos exclusives et au jeu via le streaming.

De la même manière, et comme Jim Ryan l’avait prévu à l’époque, il est totalement exclu que les exclusivités en charge de PlayStation Studios soient présentes sur ledit service dès le jour du lancement. Parmi ceux-ci, certains comme God of War Ragnarok, Forspoken ou Stray entre autres.

Pendant ce temps, Microsoft a donné des chiffres cette semaine sur le populaire Game Pass, indiquant clairement, comme il est évident, que les joueurs essaient plus de titres et dépensent plus d’argent en micropaiements dans les jeux inclus. De plus, et bien que l’impact économique de l’abandon des ventes de l’inclusion de leur jeu dans le service ne soit pas rendu public, il a été confirmé que les jeux augmentent leur base de joueurs plus de 8 fois plus.

Source : Bloomberg