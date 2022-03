GTA Online : bonus et extras exclusifs pour PS5 et Xbox Series X|S du 24 au 31 mars

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois, des bonus pour les séries de courses et les contre-la-montre de Hao’s Special Works sur PS5 et Xbox Series X | S ainsi qu’une double récompense en Double ou nagez avec les missions de contact Franklin et Lamar et Madrazo, pour tous les joueurs de toutes les versions de GTA Online. De plus, les cadeaux et prix déjà classiques, les remises et les avantages Prime Gaming arrivent.

Suppléments exclusifs pour les joueurs de nouvelle génération

Ainsi, les joueurs de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X|S pourront faire un tour dans le nouveau véhicule de test premium de Hao, essayer de battre leur propre record dans les contre-la-montre Special Works de Hao et obtenir encore plus de bonus et de réductions. En revanche, et désormais pour tous les joueurs de toutes les versions de GTA Online, le double de la récompense sera disponible dans Double sinon rien avec Franklin et Lamar et dans les missions de contact Madrazo.

Le véhicule du prix Car Meet de cette semaine est l’Übermatch Sentinel XS, tandis que les voitures d’essai sont l’Annis ZR350, la Karin Calico GTF et la Pfister Comet S2. D’autre part, le classique et imposant Pegassi Torero est le prix de la roue de la fortune au Diamond Casino & Resort.

Les réductions de cette semaine incluent les véhicules suivants :

Dinka RT3000 – 30 % de réduction

Pegassi Reaper – 30% de réduction

Pfister Neon – 30 % de réduction

Bravado Gauntlet Hellfire – 30 % de réduction

Annis ZR350 – 25 % de réduction

Karin Calico GTF – 25% de réduction

Pfister Comet S2 – 30 % de réduction

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

source | Jeux de rock star