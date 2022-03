Xbox ID revendique des chiffres pour son neuvième anniversaire

Le programme [email protected] fête ses neuf ans. Depuis lors, la division Redmond a aidé à publier plus de 3 000 projets indépendants, générant plus de 2,5 milliards de dollars de redevances entre les studios sous cette égide. Chis Charla, directeur général des contenus et des programmes, partage son ressenti tout au long de ce voyage.

[email protected] a neuf ans

« Quand nous avons commencé l’émission, nous ne savions pas grand-chose », commence Charla dans une entrée publiée sur Xbox Wire. « Nous savions que les développeurs indépendants conduisaient le rythme de l’innovation des jeux au rythme le plus rapide que nous ayons jamais vu, et nous savions également que le travail qu’ils faisaient était très important. »

Charla reconnaît que depuis « ils ont beaucoup écouté » les développeurs. « Ils n’hésitent jamais à nous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Des innovations telles que le cross-play sur toutes les consoles, par exemple, sont venues directement de nos partenaires chez [email protected] »

L’ascension

Xbox Game Pass joue un rôle fondamental ces dernières années. Charla prévient que Microsoft a payé « des centaines de millions de dollars » pour des licences de jeux pour entrer dans l’abonnement aux développeurs et aux éditeurs. « Il existe aujourd’hui des jeux incroyables sur Xbox (et d’autres plateformes !) qui n’auraient jamais existé sans le soutien des membres Game Pass, et c’est devenu un phénomène incroyable. »

Dans Netcost nous sommes allés l’année dernière à une présentation dédiée aux projets du programme. Agostino Simonetta, directeur mondial de la gestion des partenaires du programme, a souligné l’importance du service dans la stratégie de la division. « Les données indiquent que les joueurs Xbox Game Pass jouent et essaient plus de jeux que tout autre type de consommateur. » Bref, ils font connaître « la créativité et les études indépendantes ». Vous pouvez lire les notes complètes sur ce lien.

Source : communiqué de presse (Xbox)