Street Fighter V : nouveau scénario qui rend hommage à l’histoire de Capcom et plus de DLC payants

Street Fighter V Champion Edition ne ralentit pas au niveau des nouveautés via DLC malgré l’annonce récente de sa mise à jour définitive, tout cela avant l’arrivée du nouvel opus de la saga. À tel point que Capcom a présenté un nouveau scénario qui rend hommage à l’histoire des jeux d’arcade de l’entreprise, ainsi que d’autres extras esthétiques tels que des costumes spéciaux, des couleurs, des titres ou Fight Money, entre autres. Tout cela dans le cadre du soi-disant CPT 2022 Premier Pass ou en vente séparément.

Nouveau contenu payant pour Street Fighter V

Ainsi, le soi-disant Ring of Arcade est un nouveau cadre rempli de détails et de clins d’œil à l’histoire de Capcom dans les arcades, avec des camées et des Easter-eggs partout. De Ghost ‘n’ Goblins à Street Fighter II, avec la présence des emblématiques Scott et Max, cette paire de personnages apparue dans l’intro originale du titre au début des années 90.

De plus, jusqu’à trois nouveaux costumes sont offerts pour M. Bison, Akira et Seth, au prix de 4,99 euros chacun. De son côté, le scénario Ring of Arcade précité sera au prix de 9,99 euros. Parallèlement à ces DLC, le soi-disant CPT 2022 Premier Pass sera également proposé, qui comprend tout ce qui précède ainsi qu’une nouvelle couleur pour chacun des 45 combattants, 5 titres exclusifs, 2 thèmes de profil exclusifs et un bonus de 10 000 Fight De l’argent, tout ça pour 19,99 euros.

Rappelons que la mise à jour définitive de Street Fighter V pour PC et PS4 sera disponible le 29 mars 2022 de manière entièrement gratuite et comprendra un nouvel équilibre de combattants avec de nouveaux combos et stratégies de combat, une nouvelle saison compétitive, de nouvelles couleurs et filtres graphiques, entre autres innovations.

source | Playstation