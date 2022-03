Max Verstappen rompt son silence sur Drive to Survive

La récente première de la saison 4 de Drive to Survive est toujours en cours dans le Paddock. Lors de la série d’interviews précédant le début du week-end sur le circuit de Jeddah, Max Verstappen a rompu son silence pour partager ses premières impressions.

Verstappen contre Netflix

« J’ai vu quelques épisodes du dernier et j’ai été surpris, tout à coup je me suis retrouvé à parler là-bas », commence Verstappen. «Et ce sont probablement des trucs de 2018 ou à peu près qu’ils ont repris et réutilisés, à propos de la lutte et de ce que j’aime faire. Mais ce n’est pas correct. Je peux entendre que ma voix était un peu différente. Et j’ai aussi remarqué que souvent je parlais de choses et elles étaient [con el micrófono] recueillir beaucoup de déclarations ».

Le champion du monde précise qu’il sera « un peu plus prudent » sur les conversations qu’il aura entre le garage et l’hospitalité. Mais le Néerlandais n’a pas voulu laisser passer l’occasion de partager son rejet du portrait que Drive to Survive fait d’un de ses confrères de la grille.

« Ce que je n’aime pas non plus, et ce n’est pas à propos de moi, c’était à propos de Lando [Norris] et Daniel [Ricciardo], qui je pense sont des gens formidables. Ils sont vraiment super. Et ils ont fait passer Lando pour un imbécile, ce qu’il n’est pas du tout. Je connais Lando et je pense que beaucoup de gens le connaissent comme un gars amusant, une personne formidable. Et quand vous regardez cet épisode, vous pensez vraiment ‘Qui est-ce ? Que se passe-t-il ?’ », conclut-il.

Récemment, Stefano Domenicali, PDG de F1, a fait part de son intention de s’asseoir avec Netflix pour que la série « ne s’écarte pas de la réalité ». « Sinon, il n’y aura pas de place. C’est un problème que nous allons résoudre avec les coureurs. Nous devons faire en sorte qu’un projet qui a généré tant d’attrait ait un langage qui continue d’attirer, mais sans dénaturer l’image et le sens du sport que nous vivons au quotidien », a-t-il déclaré. Vous pouvez lire les déclarations complètes ici.

Source : Autosport