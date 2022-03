GTA Online dévoile GTA+, votre abonnement mensuel : date, prix, avantages…

Rockstar Games lance GTA +, un abonnement lié à GTA Online exclusif aux versions de nouvelle génération. Les utilisateurs de PS5 et Xbox Series X | S qui s’inscrivent recevront une multitude d’avantages dans leur expérience multijoueur, y compris la monnaie du jeu. Il sera disponible à partir du 29 mars au prix mensuel de 5,99 $.

Avantages de GTA+ dans GTA Online

« Être membre GTA + vous accorde un dépôt direct récurrent sur votre compte Maze Bank de 500 000 GTA $, ainsi que la possibilité de réclamer des propriétés dans et autour de Los Santos qui débloquent des améliorations de gameplay manquées, des améliorations de véhicules spéciaux, des remises exclusives aux membres, un solde de jeu, des bonus de réputation et bien plus encore chaque mois », révèle l’entreprise sur son site officiel.

Présentation de GTA+ pour GTA Online. Un nouveau programme d’abonnement exclusivement sur PS5 et Xbox Series X|S – offrant un accès facile à une gamme d’avantages précieux pour les nouveaux joueurs et les joueurs de longue date sur les consoles de dernière génération. Lancement le 29 mars : https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 25 mars 2022

Le premier mois, qui s’étend du 29 mars au 27 avril, comprendra les éléments suivants :

500 000 GTA¢ déposés automatiquement sur votre compte Maze Bank.

Le Principe Deveste Eight – « parallèlement à une mise à niveau spéciale Hao offerte au grand public, les vinyles HSW Orange Tripe et HSW CMYK Glitch sont ajoutés.

Auto Shop à La Mesa, qui ajoute des améliorations jouables aux tuners de Los Santos. Ceux qui en possèdent peuvent déménager sans frais supplémentaires.

Les frais d’abonnement au LS Car Meet sont supprimés. Les membres actuels qui sont dans GTA+ recevront un cashback de 50 000 GTA¢ pendant cette période.

Les propriétaires de yachts pourront passer au super yacht Aquarius sans frais supplémentaires.

Ajoutez à votre garde-robe les vêtements Gussét Frog Tee, le maillot et le pantalon Broker Prolaps Basketball.

Ajout de vinyles Conveyor pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali.

Une sélection de peintures et d’emblèmes gratuits pour l’Auto Shop.

Triple XP et GTA$ dans la série de courses spéciales de Hao.

Double expérience de réputation lors des courses de rue.

Le studio note également que les membres de GTA+ auront accès à des cartes Shark spéciales qui offrent « de l’argent supplémentaire dans le jeu ». Rappelons que GTA Online est actuellement proposé gratuitement dans sa version pour PS5.

Source : Jeux Rockstar