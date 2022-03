Xbox Game Pass : tous les jeux compatibles avec Xbox Cloud Gaming

Depuis l’annonce officielle du projet xCloud, Microsoft a travaillé pour intégrer et adapter de nombreux jeux vidéo au cloud. Dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass, les utilisateurs ont la possibilité de jouer à de nombreux titres en streaming. De plus, les efforts du géant nord-américain se sont également concentrés sur des ajustements pour mettre en œuvre des commandes tactiles sur les appareils mobiles iOS et Android.

Il est important de noter que l’option de jouer dans le cloud n’est disponible qu’avec le plan Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 12,99 euros par mois et comprend les jeux sur console, PC et abonnement Gold. La liste des jeux s’agrandit chaque mois et compte déjà 350 produits disponibles.

Liste complète des jeux

A Plague Tale: Innocence IA : LES FICHIERS DU SOMNIUM ANVIL : Vault Breaker (Aperçu du jeu) ARK : édition ultime du survivant ASTRONEER Extraterrestres: Fireteam Elite Among Us Aragami 2 Archvale Astrie Ascendant Atomicrops BLiNX : le balayage du temps Returnal 4 Sang colonne vertébrale Banjo Kazooie : N n B Banjo-Kazooie Banjo-Tooie Bassmaster Pêche 2022 Batman: Arkham Knight Battlefield 4 Battlefield 1 Champ de bataille V Crapauds de bataille Avant de partir Ben 10 : Power Trip Console beige (aperçu du jeu) Désert noir Bord de saignement Racines de sang Donjon du petit ami bord du souffle Portail des constructeurs de ponts Âge brisé Bug Fables : Le jeune arbre éternel Charogne Enfants de Morta Villes : Skylines – Édition Xbox One ClusterTruck Conan Exilés contraste Cours avec Ryan réprimer 3 craftopie cricket 19 Crimson Skies: High Road to Revenge Cristaux CrossfireX : Opération Catalyseur tour de la couronne Malédiction des dieux morts Simulateur DEEEER : Votre jeu de cerf de tous les jours SALETÉ 5 PERTE MORT (1993) DOOM 3 MORT 64 DOOM Eternal Édition Standard DOOM II (Classique) DRAGON BALL FIGHTER Z DRAGON QUEST BUILDERS 2 DRAGON QUEST XI S : Échos d’un passé perdu – Édition définitive Dandy As Danganronpa: Trigger Happy Havoc Édition Anniversaire Alliance noire donjon le plus sombre JourZ Cellules mortes espace mort Mort au grand jour Death’s Door [Xbox] Deep Rock Galactique descendeurs Détruisez tous les humains ! Donjons risqués Déshonoré 2 Dishonored : la mort de l’Outsider Édition définitive déshonorée Disneyland Aventures Académie de ballon chasseur Comté de Donut Double Dragon Néon Dragon Age : Origines Dragon Age : Inquisition paysage de rêve Génération d’écho Bord de l’éternité Elite Dangerous Édition Standard Embr Empire du péché Entrez dans le donjon Evil Genius 2: Domination mondiale exo un F1 2019 FAR : marées changeantes FOR HONOR Édition Standard fable-anniversaire fable 2 Fable 3 tactique fae Fallout 3 Fallout 4 Fallout 76 Fallout: New Vegas Simulateur agricole 19 Piquet d’incendie Flynn : Fils de Crimson Football Manager 2022 Édition Xbox Butineuse Forza Horizon 4 Édition Standard Forza Horizon 5 Édition Standard Frostpunk : édition console Frénésie de Fuzion Bêtes de gang Gears 5 Édition Jeu de l’année Tactiques des engrenages Engrenages de guerre 2 Gears of War 3 Engrenages de guerre 4 Gears of War : Jugement Gears of War : édition ultime GénérationZéro Genèse Noir Simulateur de chèvre passer sous Golfez avec vos amis Gorogoa Grand Theft Auto: San Andreas – L’édition définitive AviditéAutomne fondé Trilogie HITMAN Enfers Halo 5 : Gardiens Halo : la collection Masterchief Halo Infinite (campagne) Halo Wars 2 : édition standard Halo : Assaut spartiate Hellblade : le sacrifice de Senua Chevalier creux chute humaine, plat je suis poisson Royaumes immortels : guerres des vampires Infernax injustice 2 Dans la fosse Il faut être deux Jetpac fait le plein Joie Ride Turbo Évolution du monde jurassique Just Cause 4 : Rechargé Kaméo Katamari Damacy REROULER Kentucky Route Zero : Édition TV Tuez-le avec le feu Killer Instinct : Édition Définitive Académie Kraken !! LIMBO LUMINES REMASTERISÉES La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre lac dernier arrêt Simulateur de tonte de pelouse Le Donjon De Naheulbeuk : L’Amulette Du Chaos Porte Lemnis Record of Lodoss War Deedlit dans Wonder Lebyrinth Les Sims 4 Blaze de la ligue mortelle Bibliothèque de la ruine Montagnes Solitaires : Descente Mots perdus : au-delà de la page MLB The Show 21 Xbox Series X | et Madden NFL 20 mangeur d’hommes Les Vengeurs de Marvel Les Gardiens de la Galaxie de Marvel Mass Effect Édition Légendaire Mass Effect : Andromède MechWarrior 5 : Mercenaires Microsoft Flight Simulator : édition standard du jeu de l’année Puissant oie Scanners d’esprit donjons minecraft Catalyseur du bord du miroir Sanctuaire des monstres MonstreTrain Baie de Moonglow Clair de lune Combat mortel 11 Mortal Shell : édition améliorée MotoGP20 Mon ami Pedro Mon temps à Portia Myst Narita Garçon Need for Speed™ Chaleur néon abîme néo-vers Nouveau conte de Super Lucky Suivant Space Rebels Nimbus le Trublion | La pluie sur votre défilé Le ciel de No Man Personne ne sauve le monde Nongunz: édition Doppelganger Trône nucléaire OCTOPATHE VOYAGEUR ONE PIECE : LES GUERRIERS PIRATES 4 OUTRIDERS oubli Olja omni A deux pas d’Eden Ori et la forêt aveugle : édition définitive Ori et la volonté des feux follets Terres sauvages extérieures Survivre 2 Trop cuit! deux Paradis tueur La Pat’ Patrouille Mighty Pups Save Adventure Bayée Peggle 2 Sombre parfait Parfait Dark Zero pointe de phénix pikuniku Pillars of Eternity II: Deadfire – Édition Ultime Piliers de l’éternité : édition complète plantes contre Zombie Garden Warfare 2 plantes contre Zombies : Bataille pour Neighborville Power Rangers : Bataille pour la Grille Proie Ailier du projet Psychonautes Psychonautes 2 puperazzi tremblement de terre RAGE RAGE 2 RESIDENT EVIL 7 danger biologique Raji : une ancienne épis ReCorer Recompiler Vestige : des cendres Anneau de douleur Bandits en caoutchouc Rush : une aventure DisneyPixar CONNEXION ÉCARLATE STAR WARS Jedi : Ordre déchu STAR WARS Battlefront II TREMPER SUPERHOT : SUPPRIMER LE CONTRÔLE DE L’ESPRIT Sable Sea of Thieves Deuxième extinction (aperçu du jeu) Voisin secret Sam sérieux 4 Guerrier de l’ombre 2 déchiqueteuses Signes du séjournant patin 3 SkateBIRD Skul : le tueur de héros Tuez la flèche Éleveur de slime Tireur d’élite élite 4 coureur de neige Simulateur d’échange d’organes Space Warlord Spelunky 2 Spiritfarer : édition Adieu vallée des étoiles State of Decay 2 : Édition Juggernaut Stellaris : édition console Rues de la rage 4 Sous-nautique Subnautica : en dessous de zéro superliminal supraland Simulateur de chirurgien 2 TRANSFORMATEURS : CHAMPS DE BATAILLE TUNIQUE Graal souillé : Conquête Dis-moi pourquoi : Chapitre 1-3 dire des mensonges terrariums L’Anacrusis (accès anticipé) L’évasion artistique L’ascension The Bard’s Tale ARPG : Remasterisé et Resnarkled The Bard’s Tale IV: Director’s Cut La trilogie du conte du barde La prise : pêche à la carpe et au coup The Elder Scrolls III : Morrowind The Elder Scrolls V : Skyrim édition spéciale Le mal à l’intérieur Le mal à l’intérieur 2 La ville oubliée La belle vie La crasse The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit ! La longue obscurité Les mondes extérieurs Le piéton La Procession au Calvaire Le Brise-faille The Walking Dead : A New Frontier – La saison complète (épisodes 1 à 5) The Walking Dead: Michonne – La saison complète The Walking Dead : Saison 2 The Walking Dead: La première saison complète Le sauvage au coeur Édition de luxe de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Extraction Rainbow Six de Tom Clancy Simulateur de combat totalement précis Service de livraison totalement fiable paysagiste traceurs Train Sim Monde 2 Tropique 6 Douze Minutes Hôpital des deux points INVISIBLE Sous-titre Undonjon déballage Démêler deux visage vive la piñata Viva Piñata : ASTUCE Warhammer 40,000 : secteur de combat Wasteland 2: Coupe du réalisateur Terres désolées 3 Wasteland remasterisé Nous sommes heureux quelques-uns Ce qu’il reste d’Edith Finch Coupe-vent 2 Wolfenstein : Le Nouvel Ordre Wolfenstein: Le Vieux Sang Wolfenstein : Youngblood Wolfenstein II : Le Nouveau Colosse la seconde guerre mondiale Les vers grondent Vers ADM fête des épaves Yakuza 3 remasterisé Yakuza 4 remasterisé Yakuza 5 remasterisé Yakuza 6 : Le Chant de la Vie Yakuza : comme un dragon et, Votre Grâce Jeunes âmes Zero Escape: Les jeux nonaires Zombie Army 4: Guerre Morte art du rallye theHunter : l’appel de la nature guerres de halo

