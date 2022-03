Ghostwire : Tokyo : où acheter le jeu, prix et éditions

Le nouveau jeu vidéo Bethesda est désormais disponible en magasin. Ghostwire: Tokyo, la production de Tango Gameworks (The Evil Within et The Evil Within 2), est arrivée sur PlayStation 5 et PC, via Epic Games Store et Steam. Comme d’habitude, le jeu est sorti en plusieurs éditions, bien que la version la plus chère n’introduise pas de nouvelles missions, mais se concentre plutôt sur l’offre de certains packs de tenues.

Dans Ghostwire : Tokyo, le protagoniste se promène dans la capitale japonaise, mais pas de la même manière qu’une personne normale. La vérité est que sous la couche de normalité, il y a tout un monde souterrain… et nous ne parlons pas des Yakuza, mais des fantômes. Dans les lignes suivantes, nous vous proposons tous les détails sur le lancement, son prix et les différentes éditions numériques et physiques.

Toutes les éditions de Ghostwire Tokyo

Édition Standard (69,99 euros sur PS5 / 59,99 euros sur PC)

Édition Deluxe (89,99 euros / 79,99 euros sur PC)

copie du jeu

Pack tenue urbaine

Tenue Shinobi et arme kunai

