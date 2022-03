Jeux gratuits et vente ce week-end (25-27 mars) : Far Cry 6…

Le week-end est le cadre idéal pour découvrir de nouvelles expériences en tout genre. Entre le 25 et le 27 mars, vous trouverez un assortiment de promotions sur les principales plateformes. Découvrez les jeux gratuits et en solde disponibles sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch.

Far Cry 6 sur PlayStation, Xbox et PC

Ubisoft est l’une des entreprises qui supporte le plus ce type d’offre. Jusqu’au 27 mars, vous pouvez jouer à Far Cry 6, le dernier opus de la saga, sans aucune restriction. Comprend des options coopératives au cas où vous voudriez le partager avec un ami. Tous les progrès que vous faites seront enregistrés dans votre profil. Dans le cas de Xbox, vous avez besoin d’un abonnement Xbox Live Gold.

Demon’s Tilt sur PC

L’Epic Games Store continue de soutenir sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. Demon’s Tilt est le jeu choisi pour succéder à In Sound Mind. Vous le trouverez disponible en magasin jusqu’au 31 mars prochain. Une fois que vous l’aurez utilisé, il restera lié à votre bibliothèque pour toujours.

Jeux d’abonnement

or en direct xbox

Des offres

Playstation

Xbox

PC (GoG)

Cyberpunk 2077 pour 29,99 euros (50% de réduction)

Control : Ultimate Edition pour 11,99 euros (70% de réduction)

This War is Mine pour 4,29 euros (84% de remise)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition pour 15,99 euros (60% de réduction)

Wasteland 3 : Édition Colorado pour 19,99 euros (60 % de remise)

Changer