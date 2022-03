Scarlet Witch et Vision n’auront pas de deuxième saison : le réalisateur de Moon Knight le confirme

Avec l’arrivée de Disney+, Marvel Studios a trouvé le cadre idéal pour continuer à élargir son univers cinématographique à travers différentes séries, des productions qui se maintiennent au même niveau que les films. De plus, ils servent à la fois à introduire de nouveaux personnages et à en dire plus sur les super-héros que l’on connaît déjà des films, le tout à travers des histoires qui se mélangent et se nourrissent sans cesse.

WandaVision : plus de saisons

Et un bon exemple est le succès de Scarlet Witch et Vision, la première de ces séries UCM à atteindre la plate-forme de streaming qui a servi à élargir le propre univers de Wanda Maximoff et à l’amener à son apogée en tant que Scarlet Witch, qui atteindra son apogée dans le prochain film. Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais, y avait-il une possibilité de voir une deuxième saison de la série ? Selon le réalisateur de Moon Knight, la prochaine série UCM qui sortira sous peu sur Disney +, non ; Il n’y aura pas de deuxième saison de WandaVision.

Et c’est que tout indique que Scarlet Witch sera un personnage décisif dans tout ce qui doit arriver dans la phase 4 de l’UCM et au-delà, à commencer par la prochaine suite de Doctor Strange. C’est pourquoi cela n’a aucun sens de revenir à WandaVision, à la fois à cause de l’intrigue et parce que c’est un produit totalement contraint par l’évolution de ses protagonistes.

« C’est un monde très fou, même avec des séries très réussies comme Scarlet Witch et Vision, ils ne font pas de deuxième saison. Ils l’ont fait sauter directement dans un film, alors soit elle va revenir, soit elle ne reviendra pas. C’est excitant », déclare Mohamed Diab.

Et c’est que certaines séries de Marvel Studios donnent lieu à de nouvelles saisons, comme la déjà confirmée Loki, tandis que d’autres productions ne resteront qu’avec le label de série limitée en raison de leur propre intrigue et contexte, comme cela semble être le cas de WandaVision . Malgré tout, un nouveau spin-off est né de WandaVision avec la prochaine série centrée sur Agatha Harkness, avec Kathryn Hahn en vedette.

source | Le Direct