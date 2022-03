Marvel Studios travaille sur un projet avec Nova de la main de l’écrivain de Moon Knight

L’arrivée de Nova aux studios Marvel fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, bien qu’elle n’ait jamais été officialisée. jusqu’à maintenant. Y es que el medio Deadline ha anunciado que el UCM dará la bienvenida próximamente a tan esperado personaje galáctico de la mano del guionista Sabir Pirzada, encargado de escribir la historia de Caballero Luna, la próxima serie de Marvel Studios que llegará a Disney+ en apenas uno jours. Bien sûr, pour le moment, il n’est pas apparu si Nova jouera dans un film ou une série pour la plateforme de streaming susmentionnée.

Nova arrive au MCU en tant que Richard Rider

Et c’est que selon certaines rumeurs, Nova pourrait apparaître dans deux des prochains projets galactiques de l’UCM tels que Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ou le spécial de Noël de la même franchise, tous deux en pleine production avec James Gunn à la barre . Maintenant, il est certain que Nova arrivera à l’UCM bien que l’on ne sache pas comment et quand. Ce qui semble avoir été confirmé, c’est qu’il le fera dans sa version de Richard Rider, la version la plus classique et la plus adulte, et non en tant que Sam Alexander, un aspect plus jeune du personnage.

Nova est un personnage galactique de Marvel Comics créé par Marv Wolfman et John Buscema en 1976. C’est un humain nommé Richard Rider qui hérite des pouvoirs du Nova Corps après la destruction de la planète Xandar, un événement qui, soit dit en passant, a déjà eu lieu dans le MCU aux mains de Thanos alors qu’il cherchait la Power Stone. Ses principaux pouvoirs incluent la capacité de voler, une force surhumaine et la capacité de tirer des faisceaux d’énergie de ses mains. Parmi ses apparitions les plus importantes dans les bandes dessinées Marvel figure l’événement galactique Annihilation.

Pour l’instant il n’y a pas de fenêtre de sortie pour un produit dont on n’a pas dit s’il s’agira d’un long métrage ou d’une série.

