Inscription, Goty Aux Game Developers Choice Awards 2022

La 22e édition des Game Developers Choice Awards 2022 a révélé tous les gagnants. Les récompenses ont dynamisé l’un des jeux vidéo qui ont le plus sonné au cours de l’année écoulée 2021, le titre indépendant Inscryption. Bien qu’il semble être un jeu de cartes, tout comme ses précédents jeux vidéo (Pony Island et The Hex), les joueurs sont confrontés à des rebondissements surprenants qui brisent le quatrième mur.

L’Inscryption GOTY n’est pas le seul prix qui a été distribué. Des jeux comme Ratchet & Clank : A Dimension Apart, Valheim, Unpacking ou It Takes Two ont également été reconnus dans d’autres catégories.

D’un autre côté, comme l’a publié Netcost, le prix pour la carrière et les réalisations de toute une vie est tombé sur Yuji Horii. Le créateur de Dragon Quest, qui est dans l’industrie depuis près de 40 ans, a remercié et partagé son discours d’acceptation. De plus, il a rappelé qu’il travaille sur Dragon Quest XII et que le studio est plongé dans le développement d’autres jeux vidéo de la saga.

Ci-dessous vous pouvez voir la liste complète:

Tous les gagnants des Game Developers Choice Awards 2022

meilleur début

Iron Gate Studio par Valheim

meilleur art visuel

Ratchet & Clank : une dimension distincte (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

meilleur son

Unpacking (Witch Beam / Humble Games)

meilleur récit

Psychonauts 2 (Double Fine Productions / Xbox Game Studios)

jeu d’impact

Donjon de petit ami (Kitfox Games)

Prix ​​de l’Innovation

Unpacking (Witch Beam / Humble Games)

meilleure technologie

Ratchet & Clank : une dimension distincte (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

meilleure conception

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

prix du public

Valheim (Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing)

meilleur jeu de l’année

Inscription (Daniel Mullins Games / Return Digital)

Prix ​​Ambassadeur

Prix ​​de la reussite de vie

