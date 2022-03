Star Wars : Obi Wan Kenobi : "Dark Vador n’est pas encore" celui de l’épisode IV

LEGO 75269 Star Wars Duel sur Mustafar avec Les Figurines d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi

Rivaux de Star Wars Ok ! Sabres laser Ok ! Fonction d'explosion de « lave en fusion » Ok ! Ce set LEGO (75269) inclut tout ce dont les enfants ont besoin pour des batailles entre Anakin et Obi-Wan sur la planète Mustafar ! Les enfants peuvent construire la mine de Mustafar et placer les figurines LEGO d'Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi avec leurs sabres laser sur les plateformes coulissantes et pivotantes, pour recréer le duel épique de sabres laser sur Mustafar. Les deux figurines sont des nouveautés de janvier 2020, avec des habits brûlés et usés par la bataille ; les briques LEGO permettent aux jeunes fans de donner libre cours à leur créativité en les combinant à d’autres sets LEGO Star Wars. Il y a mille manières de jouer avec ce set LEGO de 208 pièces, ce qui en fait un cadeau amusant pour les enfants de 7 ans et plus, pour découvrir les jouets à construire LEGO Star Wars ou agrandir leur collection. La mine de Mustafar mesure plus de 14 cm de haut, 12 de large et 12 cm de profondeur - une taille compacte pratique à emporter ; elle peut être déployée jusqu'à 23 cm de large pour des expériences de jeu alternatives. Ce set de jeu sans piles sur le thème de la mine de Mustafar stimule l’imagination des enfants et les encourage à développer leur créativité avec d'amusantes aventures inspirées de Star Wars : La Revanche des Sith. Le guide Instructions PLUS facile à suivre, disponible dans l'application gratuite LEGO Life, permet aux constructeurs, même les plus novices, de visualiser le modèle pendant le processus de construction, pour un grand sentiment de réussite !