LEGO Star Wars : La saga Skywalker dévoile son casting de doubleurs

Le prochain jeu vidéo galactique est composé de briques LEGO. Warner Bros. Games et Lucasfilm se préparent à sortir le nouveau LEGO Star Wars: The Skywalker Saga de TT Games, un titre qui couvrira les trois trilogies de films et mettra en vedette certains des acteurs originaux des films et d’autres produits. En effet, une partie du casting principal vient d’être confirmée.

Anthony Daniels, C3PO dans les aventures cinématographiques, récidive encore une fois. On entendra également à nouveau Billy Dee Williams, l’interprète de Lando Calrissian aussi bien dans la trilogie classique que dans les suites.

Les voix d’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker ne seront pas celles d’Ewan McGregor et Hayden Christensen. Au lieu de cela, les acteurs choisis sont ceux qui ont donné vie à ces personnages dans la série animée The Clone Wars, c’est-à-dire James Arnold Taylor et Matt Lanter (qui soit dit en passant, sont apparus dans un épisode de la première saison de The Mandalorian).

Plus de personnages : Dooku, Grievous, Palpatine, Maul…

Le regretté Christopher Lee a joué le comte Dooku dans Attack of the Clones et Revenge of the Sith, ainsi que dans le film d’animation The Clone Wars (le pilote de la série). Il a été remplacé par Corey Burton, qui est la personne choisie pour le rôle dans LEGO Star Wars : The Skywalker Saga. Il a également joué Cad Bane dans la série animée et dans The Book of Boba Fett.

Tom Kane devient Qui-Gon Jinn et Yoda, tandis que Matthew Wood revient en tant que diabolique général Grievous. Sam Witwer, qui a déjà donné la parole à l’empereur Palpatine dans The Clone Wars, Rebels et Star Wars : The Force Unleashed (en plus d’être le protagoniste, Starkiller), adoptera un double rôle, car il était aussi Dark Maul dans la série animée . . Il revient dans les deux journaux.

A défaut de connaître le reste du casting, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker fera le tour de la galaxie à partir du 5 avril sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch. Netcost a déjà eu l’occasion d’essayer certains niveaux, nous vous invitons donc à lire les premières impressions.

source | Le Direct