Annonce de Deliver Us Mars, un jeu vidéo narratif sur Mars

Frontier Foundry publiera Deliver Us Mars, un nouveau titre au style narratif développé par le studio néerlandais KeokeN Interactive, qui sera mis en vente sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC (Steam et Epic Games Store). Le jeu a été présenté à travers une bande-annonce que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes. Il est maintenant disponible en pré-commande sur les magasins numériques PC.

Les joueurs s’envoleront vers la planète rouge dans une suite de Deliver Us The Moon, qui se déroulera à la troisième personne et offrira « un saut radical dans le gameplay et la narration ». Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le vaisseau spatial effectue un atterrissage d’urgence sur Mars. Dès qu’il récupère et réactive son drone compagnon, le teaser se clôt sur un magnifique paysage de la planète.

Une décennie après les événements de la mission Fortuna de Deliver Us The Moon, le studio a construit une histoire de science-fiction qui comprendra des références au premier opus, même si tous les joueurs pourront profiter du jeu vidéo sans avoir joué au premier titre. Ils promettent de nouvelles mécaniques et un système de mise à l’échelle qui permettront de traverser facilement le terrain de Mars.

Délivre-nous Mars.

La Terre, une planète sans ressources

Dans Deliver Us Mars, la Terre a épuisé la quasi-totalité de ses ressources, ce qui oblige l’humanité à voyager vers d’autres mondes comme Mars ou la Lune. « Joindre nos forces avec Frontier Foundry permet à KeokeN Interactive d’atteindre pleinement les objectifs et les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour Deliver Us Mars », ont déclaré les deux fondateurs de KeokeN Interactive, Koen et Paul Deetman. « Nous sommes très heureux de cette collaboration, sachant que le Les spécialistes de la science-fiction de Frontier sont derrière ce que nous faisons.

Frontier promet des nouveautés dans les mois à venir. Ils n’ont pas encore précisé la date de sortie, bien que sur la page Steam, ils soulignent qu’il arrivera « bientôt ».

source | Frontière