DeepWell DTx s’associe à Global Game Jam pour organiser un Mental Health Jam

DeepWell DTx, le nouvel éditeur de jeux vidéo du co-fondateur de Devolver Digital, Mike Wilson, et de l’innovateur dans le domaine médico-technologique Ryan Douglas, présente un Game Jam avec Global Game Jam qui vise à tester la puissance des jeux vidéo pour le temps d’aborder la santé mentale de manière positive. Ce premier DeepWell DTx Game Jam annuel, qui se déroulera du 1er au 22 mai 2022, vise à engager et à mettre la communauté au défi d’utiliser ses compétences en matière de création de jeux.

Game Jam : jeux vidéo et santé mentale

Les principaux objectifs de ce nouveau Game Jam sont :

Démontrer comment les thèmes et les mécanismes des jeux vidéo peuvent être utilisés comme mécanismes thérapeutiques.

Aider à éliminer les préjugés et les malentendus liés à la stigmatisation sociale de parler de problèmes de santé mentale.

Construisez une communauté autour de la connexion et du soutien aux personnes souffrant de stress et de dépression, entre autres.

Et c’est qu’en raison d’une pandémie de coronavirus toujours présente dans la société, les tendances en matière de santé mentale ont changé à un rythme accéléré. À tel point que le National Institute of Mental Health (NIMH) estime qu’une personne sur cinq aux États-Unis reçoit un diagnostic lié à un trouble mental chaque année, et qu’une personne sur deux recevra un diagnostic similaire au cours de sa vie.

Par conséquent, agir sur les défis que la santé mentale implique par le traitement et le soutien est essentiel pour créer une culture qui favorise la diversité, accordant une grande importance au rôle que jouent les développeurs de jeux vidéo, ainsi qu’au pouvoir que l’action doit jouer par elle-même.

Entrez DeepWell Digital Therapeutics (DTx), un nouveau développeur et éditeur de jeux vidéo dédié à la création de jeux qui peuvent être amusants tout en offrant un traitement amélioré et accéléré des conditions de santé nuisibles, y compris les problèmes de santé mentale.

Comment participer au Game Jam de DeepWell DTx et au Global Game Jam :

Quand : du 1er au 22 mai 2022. Le Game Jam commence officiellement le 1er mai, mais les participants peuvent s’y joindre à tout moment après le 1er mai.

Quoi : créez et mettez en ligne un jeu sur le thème de la santé mentale jusqu’au 22 mai 2022.

Comment : rejoignez votre équipe et inscrivez-vous via ce formulaire.

Où : Tous les jeux créés pour le DeepWell DTx Mental Health Game Jam seront promus sur la page itch.io de GGJ à des fins publiques.

Récompenses : pas encore annoncées.

source | DeepWell DTx