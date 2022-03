Gran Turismo 7 rectifie : il va améliorer le système de récompense et offrir 1 million de crédits

Le lancement de Gran Turismo 7 n’a pas été de tout repos. Malgré les bonnes critiques dans les médias spécialisés, les problèmes liés à la connexion permanente et au patch le plus récent ont abouti à un bombardement de critiques explosif. Kazunori Yamauchi, directeur du jeu vidéo, a publié un message sur le blog officiel de PlayStation, où il s’est excusé pour les erreurs et a annoncé des changements au système de récompense et une compensation de 1 million de crédits pour tous les joueurs.

« Merci beaucoup pour votre soutien continu et vos commentaires sur Gran Turismo 7 », a-t-il remercié. « Nous vous avons entendu, et je tiens à m’excuser pour la frustration et la confusion causées par le patch de la semaine dernière. » Selon le responsable de Polyphony Digital, non seulement à cause de la fermeture temporaire des serveurs, mais aussi à cause des « ajustements de l’économie du jeu », qui ont été faits « sans explication claire à la communauté ».

Yamauchi reconnaît que ce n’est pas « l’expérience Gran Turismo » à laquelle les gens s’attendent, donc tous les joueurs concernés recevront « un million de crédits », qui apparaîtront « bientôt » sur le compte. Vous devrez les réclamer avant le 25 avril et remplir une série d’exigences, comme avoir acheté le jeu avant la publication de cette entrée. Au-delà des compensations, la créatrice a précisé que les premiers changements arriveront en avril prochain.

Mise à jour à appliquer début avril

Augmentation des récompenses dans les épreuves de la seconde moitié des Circuits Mondiaux avec environ 100% en moyenne.

Des récompenses de haute qualité sont ajoutées pour avoir terminé l’expérience Circuits avec un résultat Or/All-Bronze.

Les récompenses des courses en ligne sont augmentées.

Comprend un total de huit nouveaux événements de course d’endurance d’une heure pour les missions. Cela introduira également un paramètre de récompense plus élevé.

Augmente la limite maximale des crédits non payés de 20M à 100M.

Le nombre de véhicules d’occasion et de légende proposés à tout moment sera augmenté.

Yamauchi rapporte également qu’ils envisagent d’autres améliorations qui seront mises en œuvre ultérieurement, bien qu’elles n’aient pas encore de date.

La valeur de paiement des récompenses temporaires sera augmentée tout en développant les services en ligne.

D’autres événements du Circuit mondial seront ajoutés.

De nouvelles courses et missions d’endurance seront décrites, y compris des courses de 24 heures

Ils travailleront sur des contre-la-montre en ligne et récompenseront les joueurs en fonction du temps qu’ils mettent pour relever le défi par rapport aux mieux notés.

Les véhicules peuvent être vendus (maintenant les voitures en double ou les voitures que nous ne voulons pas garder ne peuvent pas être vendues).

Gran Turismo 7 est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez lire notre analyse sur ce lien. Suite aux problèmes, Yamauchi a annoncé que tous les services avaient été rétablis.

