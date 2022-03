Kirby and the Forgotten Land : où acheter le jeu, prix et éditions

Kirby and the Forgotten Land est désormais disponible dans le monde entier uniquement sur Nintendo Switch. Le nouveau jeu vidéo tant attendu de la balle rose du Laboratoire HAL fait irruption dans la console hybride par la porte d’entrée, un titre qui nous a laissé un bon goût en bouche et qui devient, de facto, l’un de ceux qui devraient être partie de notre librairie si nous sommes fans du personnage. Nous vous disons où acheter le jeu, son prix et les éditions dont nous disposons.

Toutes les éditions et prix de Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land est disponible en format physique et numérique via eShop. Selon le magasin choisi, les chaînes proposent un tapis de souris ou un jeu de stickers jusqu’à épuisement des stocks :

Acheter Kirby et le Pays Oublié dans l’eShop : 59,99 euros.

Achetez Kirby et le pays oublié sur Amazon pour 59,99 euros.

Achetez Kirby and the Forgotten Land chez GAME et obtenez un tapis de souris exclusif. Prix ​​: 59,99 euros.

Achetez Kirby and the Forgotten Land chez FNAC, MediaMarkt, El Corte Inglés, Xtralife, Video Oca, Canal Ocio, PC Components, The Shop Gamer ou TodoConsolas et obtenez un ensemble d’autocollants de jeu. Prix ​​: consulter dans chaque magasin (entre 46,99 euros dans des magasins comme MediMarkt à 59,90 euros à El Corte Inglés).

Kirby et la terre oubliée, analyse sur Netcost. « Le plus caméléon des Kirby »

Vous pouvez lire notre critique de Kirby et la terre oubliée ici:

Outre son énorme variété de capacités, de transformations, de défis et de secrets, nous avons adoré la conception de ses phases et de la dernière ligne droite, vraiment surprenante grâce à un post-jeu intense, énorme en contenu, que nous avons adoré. « Kirby and the Forgotten Land a fini par être une agréable surprise. Il démarre en douceur, très léger, sans être surpris par l’utilisation de sa mécanique. Mais petit à petit Kirby grandit et convainc le joueur jusqu’à ce qu’il soit très satisfait. […] son irruption en 3D est déjà une belle voie à explorer dans le futur ».

Kirby and the Forgotten Land est désormais disponible en format physique et numérique exclusivement pour Nintendo Switch.