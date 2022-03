Listes de films: tous les films en première cette semaine (25-27 mars)

Nous avons atteint la fin de la semaine et, comme le veut la tradition chez Netcost, ce vendredi 25 mars, nous allons passer en revue tous les premiers films qui arrivent dans les salles en Espagne. C’est un week-end spécial, étant donné que ce dimanche les Oscars de la Film Academy seront décernés à Hollywood ; donc l’envie d’aller dans des salles obscures et de profiter de ce qu’on aime tant, le cinéma, se ressent dans l’environnement. Camera Café, Belle, Adiós, Señor Haffman et La Cima sont quelques-uns des noms les plus en vue. Ce sont les premiers films ce week-end (du 25 au 27 mars) dans les salles de toute l’Espagne.

Liste des premières :

Camera Café, le film

Au revoir monsieur Haffmann

belle

Le sommet

ils sont arrivés la nuit

À temps plein

Mélancolie

Les Noirs

Camera Café, le film

Durée : 90 minutes.

Adresse : Ernesto Séville.

Synopsis : Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria et le reste de la troupe sont de retour dans un film qui respire l’essence de la série qui nous a accompagnés pendant des années à la télévision. L’entreprise est aujourd’hui confrontée à une grave crise à laquelle doit faire face son nouveau directeur, l’intrépide et espiègle… Quesada ! L’humour dans tous les coins, bien sûr.

Au revoir monsieur Haffmann

Durée : 115 minutes.

Réalisation : Fran Cavaye.

Synopsis : Un des films les plus attendus de la semaine, très apprécié par la critique et surtout dur. Un drame basé sur Paris, 1942. François Mercier est un gars normal qui veut juste fonder une famille avec sa femme. Mercier est également un employé de Haffman, un bijoutier. Tout change lorsque l’Allemagne envahit le pays et qu’une relation complètement différente commence, qui va changer le destin des trois protagonistes. L’amour, la guerre, le drame, avec des leçons de morale.

belle

Durée : 122 minutes.

Direction : Mamoru Hosoda.

Synopsis : Du Japon nous vient ce film du Studio Chizu, l’un des meilleurs films d’animation de 2021 selon de nombreux concours, dans lequel on nous raconte une histoire dans le plus pur style La Belle et la Bête avec une touche cyberpunk. Suzu, une jeune fille de 17 ans, part pour la périphérie de la préfecture de Kochi après avoir perdu sa mère. Bientôt il découvrira U, un espace virtuel où il se mettra dans le skin de Belle. Très immersif.

Le sommet

Durée : 85 minutes.

Adresse : Ibon Cormenzana.

Synopsis : un film Français sur une aventure d’alpinisme et d’escalade. Mateo (Javier Rey) affrontera pour la première fois l’Annapura, la montagne la plus dangereuse de la planète. Lors de son ascension, il subira un accident qui le laissera inconscient et blessé. Quelques heures plus tard, il sera retrouvé par un autre grimpeur. À partir de là, les deux tenteront d’atteindre leur objectif ensemble.

ils sont arrivés la nuit

Durée : 107 minutes.

Adresse : Imanol Uribe.

Synopsis : Thriller Français sur la guerre civile au Salvador, basé sur des événements réels. Nous sommes en novembre 1989, en pleine guerre civile salvadorienne. On nous raconte la véritable histoire de Lucía, seule témoin du massacre des jésuites dans ce pays. Elle sait qui sont les vrais tueurs : l’armée.

À temps plein

Durée : 87 minutes.

Réalisation : Éric Gravel.

Synopsis : De France nous vient ce drame familial français qui récolte les vives critiques des médias spécialisés. Julie, la protagoniste, obtient un entretien d’embauche qui lui permettra de mieux s’occuper de ses enfants, mais elle se retrouve bientôt confrontée à une grève nationale des transports.

Mélancolie

Durée : 75 minutes.

Adresse : Alphonse Zarauza.

Synopsis : Film d’horreur Français produit par Maruxiña Film Company. On raconte l’histoire de Sira et Pepe qui, après dix ans de vie à Berlin, se rendent en Galice, leur patrie. Ils achèteront une maison abandonnée où habite une dame avec qui ils entameront une relation un peu étrange.

Les Noirs

Durée : 78 minutes.

Direction : Antonio Palacios.

Synopsis : Documentaire Français sur la religion et l’esclavage au XIVe siècle. Les esclaves noirs d’Afrique doivent vivre avec presque aucune ressource à Séville. Gonzalo de Mena sera chargé de leur créer un hôpital et une chapelle, en plus de sceller une confrérie avec eux afin qu’ils s’intègrent à la culture du pays.