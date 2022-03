Activision Blizzard, de nouveau accusé d’abus de travail et de harcèlement sexuel

Les accusations contre Activision Blizzard pour conduite de travail inappropriée ne s’arrêtent pas. La firme nord-américaine dirigée par Bobby Kotick fait maintenant face à une poursuite intentée auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, selon Bloomber Law, par la voix d’un travailleur qui travaille toujours dans l’entreprise ; mais qui a préféré rester anonyme. Dans la plainte, une accusation d’abus sexuel et de conduite dérivée d’un « sexisme débridé » est rendue explicite.

Activision Blizzard, qui espère boucler son contrat d’achat avec Microsoft tout au long de l’année 2023, continue d’être dans l’œil du cyclone en raison de situations répétées d’abus de travail ou, comme c’est le cas actuellement, de harcèlement qui va au-delà du travail. Le document, signé par l’avocate Lisa Bloom, pointe du doigt l’un des plus grands éditeurs de jeux vidéo de la planète faisant la promotion du sexisme dans l’entreprise, de la discrimination à l’égard du sexe féminin et du harcèlement constant. A tel point que des représailles sont même évoquées pour avoir parlé publiquement de ce problème.

ActivisionBlizzard

Alcool, commentaires sexuels, attouchements…

« Pendant des années, l’environnement de fraternité ouverte d’Activision Blizzard a favorisé le sexisme, le harcèlement et la discrimination endémiques, avec 700 incidents signalés sous l’œil vigilant du PDG Robert Kotick », indique le procès. L’employé en herbe a été contraint de se livrer à des jeux obscènes et de boire de l’alcool. Le document indique également que les employés ont été soumis à des commentaires sexuels et à des attouchements par leurs collègues (hommes) lors de promenades dans le bureau. Le tout assaisonné d’alcool de manière très récurrente.

Apparemment, comme le rapporte un rapport du Wall Street Journal en novembre dernier, le PDG Bobby Kotick était au courant de cette situation, mais a fait la sourde oreille. Ensuite, il a été question d’abus de pouvoir, de discrimination, de violations et de dissimulation de preuves. Activision Blizzard a appris qu’il était « déçu » par le rapport du journal américain, qualifiant les informations publiées par ledit média de « trompeuses » et « inexactes ».

Robert A. Kotick, PDG d’Activision Blizzard.

Avec le déclic en juillet dernier, pour lequel l’État de Californie (California Department of Fair Employment) a poursuivi Activision Blizzard pour « remédier, prévenir et dissuader les violations des droits civils », l’enchaînement d’informations, de licenciements et de nouveaux détails sur l’environnement toxique dans ces bureaux a été constante.

Bobby Kotick, PDG, n’envisage pas de démissionner de son poste. En fait, son règlement atteindra des chiffres de plusieurs millions de dollars s’il part après l’achat par Microsoft de toutes les actions de la société.

source | loi Bloomberg; via VGC