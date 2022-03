13 Sentinelles : Aegis Rim dévoile ses mystères dans un nouveau trailer pour Nintendo Switch

13 Sentinelles : Aegis Rim se rapproche de la Nintendo Switch. Le titre applaudi de Vanillaware et Atlus, nominé pour le meilleur récit au concours The Game Awards 2020, se dirigera vers la console Joy-Con ce 12 avril après être passé par les consoles PlayStation. Maintenant, les dernières nouveautés des créateurs d’Odin Sphere et Dragon’s Crown sont révélées dans une nouvelle bande-annonce qui passe en revue de nombreux mystères de cette aventure passionnante.

La sortie de 13 Sentinels: Aegis Rim sur Nintendo Switch marque la première fois que ce roman visuel d’aventure peut être joué sur une plate-forme portable. Des combats tactiques au tour par tour contre les Kaiju en perspective descendante nous attendent et un total de treize histoires entrelacées avec une délicatesse totale lors de l’écriture de chacune d’elles; estampillé par George Kamitani.

13 Sentinelles: Aegis Rim

Style visuel peint à la main en vanille.

Une histoire profonde, avec des visions du passé et du futur.

Devenez une Sentinelle et contrôlez votre mecha pour vaincre des hordes de Kaiju dans des combats au tour par tour en perspective descendante.

13 Sentinels : Aegis Rim, en format physique et numérique sur Nintendo Switch le 12 avril

L’une des choses qui a rendu 13 Sentinels: Aegis Rim si populaire à l’époque est simplement à cause de son récit. Ce n’est pas seulement une belle histoire, mais la façon dont elle est racontée, avec des aspects que nous n’avions pas vus jusqu’à présent dans un jeu vidéo de ces caractéristiques, une traduction phénoménale en Français et un style artistique qui entre dans les yeux.

De plus, nous parlons d’un jeu vidéo qui était sur le point de ne pas atteindre l’Occident. Il a été initialement annoncé en 2015, mais ce n’est qu’en 2017 qu’Atlus a confirmé que nous le verrions dans les terres occidentales. Cependant, sa version de PS Vita a été annulée et n’a finalement vu le jour que sur PlayStation 4. Ce 12 avril, nous pourrons également mettre la main sur le jeu au format physique et numérique sur Nintendo Switch.

source | Communiqué de presse