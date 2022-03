Xbox Game Pass, que disent les données ? Les joueurs jouent plus et dépensent plus

Les statistiques du Xbox Game Pass montrent que le plan de Microsoft fonctionne. C’est ce que nous pouvons conclure après la conférence Microsoft Game Dev qui s’est tenue à la GDC 2022. La plateforme d’abonnement aux jeux vidéo de la société nord-américaine, disponible sur les consoles Xbox, les ordinateurs Windows et les appareils mobiles via le cloud gaming avec plus de 25 millions d’abonnés, s’est considérablement améliorée. ses statistiques par rapport à un an, avec des données qui reflètent l’engagement (engagement) des joueurs, leur plus grande tendance à dépenser et à découvrir des jeux vidéo qu’ils ignoreraient autrement.

Les joueurs Xbox Game Pass jouent 40% de titres en plus

Lors de la présentation, Microsoft a mis à jour l’effet du Xbox Game Pass pour les joueurs et les studios de développement, dont le dénominateur commun est de maximiser la valeur du produit. Les membres du service, qui paient un abonnement mensuel ou annuel pour accéder aux différentes modalités, jouent à 40 % de jeux vidéo en plus une fois qu’ils ont adhéré au Game Pass (en 2021, c’était 20 % de plus).

Les membres jouent 40% de titres en plus.

Le nombre de genres joués augmente de 30 %.

Les jeux déjà publiés qui rejoignent le Xbox Game Pass multiplient leur nombre de joueurs par 8,3.

Lancer les indépendants sur Xbox Game Pass monte en flèche de 15 en nombre de joueurs.

Xbox Game Pass a ajouté plus de 60 jeux avec des récompenses GOTY depuis 2017.

Les jeux de lancement AAA augmentent de 3,5 en nombre de joueurs.

Les membres Xbox Game Pass dépensent 50 % de plus et dépensent 2,8 fois plus en monétisation post-lancement (microtransactions).

Les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass ajoutent jusqu’à 3,5 joueurs de plus que lorsqu’ils arrivent sur Steam (où ils doivent être achetés).

De même, les utilisateurs abonnés jouent 30% de genres en plus, ce qui ouvre la porte à la découverte d’œuvres qui ne figurent peut-être pas parmi nos listes prioritaires. Pas en vain, étant « au clic d’un bouton », la curiosité est réciproque beaucoup plus rapidement.

Comment le Xbox Game Pass profite-t-il aux jeux vidéo qui rejoignent le service ?

Voici une question récurrente. Comment l’adhésion au Xbox Game Pass affecte-t-elle un jeu vidéo déjà publié ? Selon les données actualisées à 2022 de Microsoft, un jeu vidéo déjà disponible sur le marché verra son nombre de joueurs augmenter de 8,3 après avoir été ajouté au service.

Microsoft Gaming comptera plus de 30 studios après la clôture de la transaction.

En revanche, les jeux vidéo qui sont ajoutés au Xbox Game Pass dès le « day one », le jour de la sortie, connaissent une croissance de 3,5 par rapport aux autres qui ne sont pas dans le Game Pass. Les nouveaux jeux vidéo indépendants qui font leurs débuts sur Xbox Game Pass montent en flèche avec x15 en nombre de joueurs.

De toute évidence, il s’ensuit que le nombre de ventes brutes diminuera de manière significative, mais sa rentabilité ou non dépendra du pacte économique que l’étude a conclu avec Microsoft pour rejoindre XGP. Enfin, venons-en aux dépenses, qui contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’ont pas un effet négatif, mais plutôt positif : les joueurs du Xbox Game Pass dépensent 50% de plus que les autres utilisateurs (en 2021 les dépenses étaient de 20% maximum). La monétisation post-lancement augmente de 2,8 après avoir rejoint le Xbox Game Pass ; 50% du montant total des nouveaux joueurs.

source | Microsoft Game Dev