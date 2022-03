Spider-Man : No Way Home, grand favori pour remporter ‘l’Oscar du public’

La 94e édition des Oscars, organisée par les Académies des arts et des sciences du cinéma, annoncera les lauréats de toutes les catégories de prix ce dimanche 27 mars au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie. L’une des grandes nouveautés de cette édition est que la Hollywood Academy ouvrira le vote au public pour un prix unique, l’Oscar Award du public, via le réseau social Twitter. Spider-Man : No Way Home est le grand favori pour remporter ce prix.

Spider-Man : No Way Home vise l’Oscar du public

A l’instar des Game Awards avec le Player’s Choice Award, le seul prix entièrement choisi par les fans, cet Oscar du public récompensera l’excellence des fans, qui ont pu voter entre le 15 février et le 3 mars sous le hashtag #OscarsFanFavorite et choisir la scène qu’ils apprécié le plus en 2021 avec le hashtag #OscarsCheerMoment.

Spider-Man : Pas de retour à la maison

Le film de Sony Pictures et Marvel Studios, Spider-Man : No Way Home, avec Tom Holland, semble être le seul capable de remporter ce prix lors de la 94e édition des Oscars, qui récompensera l’excellence des productions cinématographiques sorties entre Janvier et décembre 2021. Non seulement parce qu’il est devenu le sixième film le plus rentable de tous les temps (plus de 1 885 millions de dollars de recettes dans le monde), mais parce qu’il a enchanté les fans ; à la fois les plus fidèles à Spider-Man et ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont apprécié les sagas de Sam Riami ou de Marc Webb.

Un film passionnant capable de réaliser quelque chose de vraiment compliqué : gagner le cœur du public. Ce dimanche nous laisserons des doutes, mais tout indique que Spider-Man : No Way Home remportera ce prix.

A noter que Spider-Man : No Way Home et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, tous deux issus de l’univers cinématographique Marvel, sont également nominés pour l’Oscar des meilleurs effets numériques.

Vous pouvez consulter la liste complète des nominés ici.

Références | L’Académie; Favori des fans des Oscars