LEGO Bricktales annoncé, une aventure de puzzle dans des dioramas colorés

L’éditeur suédois Thunderful Games et ClockStone Studio ont annoncé LEGO Bricktales, un jeu vidéo d’aventure isométrique dans lequel nous devons résoudre des niveaux basés sur des dioramas. Le jeu nous mettra dans le skin d’un explorateur qui devra profiter des mécaniques de construction de blocs classiques de la série LEGO pour résoudre ces énigmes ingénieuses. De même, nous pouvons créer nos propres dioramas. Jouez, créez, partagez. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Voici LEGO Bricktales, les nouveaux jeux Thunderful

Après The Gunk ou encore Cursed to Golf, Thunderful Games démontre une nouvelle fois son intérêt à s’imposer comme l’un des éditeurs européens les plus émergents de la scène indépendante, cette fois avec une licence massive derrière. Sorti en 2022, LEGO Bricktales a une devise très claire : « Donnez vie à vos créations dans le monde magnifique de LEGO, où chaque problème a une solution, et sinon, vous pouvez toujours le construire vous-même ! »

contes de briques lego

Le monde du jeu est composé de modèles LEGO construits bloc par bloc. Au cours du voyage, nous entrerons dans les profondeurs de la jungle, traverserons des déserts et visiterons des villes, des châteaux médiévaux ou des îles tropicales des Caraïbes, entre autres lieux et biomes. « Aidez les figurines de ces mondes en résolvant des énigmes et débloquez de nouvelles capacités tout au long de l’histoire afin que vous puissiez mieux explorer ces mondes et découvrir les secrets et les mystères qu’ils recèlent. »

Mode histoire et mode création : multitude d’options de construction

Ainsi, en plus d’un mode histoire basé sur l’aide à notre grand-père inventeur, dont le parc d’attractions est sur le point de fermer, nous pouvons également créer nos niveaux avec toutes sortes de blocs, des objets à débloquer, des compétences pour résoudre des énigmes et bien plus encore. La variété des scénarios parle d’elle-même.

contes de briques lego

Kate Bryan, responsable de LEGO Games, a salué l’annonce : « Le jeu encourage les joueurs à utiliser leur imagination et leur créativité pour débloquer de nouvelles capacités pour les aider à progresser vers de nouveaux niveaux. Cette nouvelle expérience numérique est enracinée dans la joie créative et ludique de construire et de résoudre des problèmes avec des briques LEGO.

LEGO Bricktales sera mis en vente sur PC et d’autres plateformes à préciser tout au long de cette année 2022.

source | Fumer