The Batman: a révélé la scène supprimée brutale avec le Joker le plus terrifiant à ce jour

Enfin, et après la promesse de Matt Reeves de partager la scène supprimée de The Batman avec le Joker de Barry Keoghan, Warner Bros. a publié sur ses chaînes officielles des images inédites du film qui n’ont jamais atteint le montage final. Il s’agit d’un interrogatoire bref mais tendu du Batman de Robert Pattinson au Joker de ce nouvel univers indépendant, joué par l’acteur Barry Keoghan (Eternals), montrant ce qui semble être la caractérisation la plus redoutable et la plus grotesque du Clown Prince of Crime. Ne manquez pas toute la scène sur ces lignes.

Supprimé pour ne pas affecter le rythme du film

Ainsi, le message post-crédits cryptique de The Batman suggérait aux téléspectateurs un site Web comme une promotion de Warner Bros. lui-même, où les utilisateurs pouvaient découvrir une multitude d’énigmes Riddler qui étaient mises à jour au fil des jours. Maintenant, et à travers ladite page, nous pouvons voir la scène supprimée de Batman avec le Joker dans l’asile d’Arkham, où un criminel aussi dangereux est enfermé.

Et c’est que l’une des dernières scènes du film nous a montré une figure mystérieuse dans une cellule à côté du Riddler à Arkham, un personnage qui s’est avéré être le Joker supposé de l’acteur Barry Keoghan et qui n’a finalement pas été inclus dans le montage final. Maintenant, nous voyons enfin beaucoup plus de Joker que Batman visite à Arkham pour essayer d’obtenir de l’aide avec les énigmes du Riddler.

Bien que tout ce qu’il obtient du dangereux psychopathe est son rire obsédant; de plus, nous voyons un Joker totalement défiguré, cicatrisé et encore plus terrifiant que les autres itérations en direct du personnage. The Batman a déjà dépassé les 600 millions de dollars au box-office mondial.

source | Warner Bros via Screen Rant