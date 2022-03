Razer : voici la manette Xbox et la station de charge inspirées du nouveau Captain America

Les fans de Marvel, les joueurs Xbox, ne devraient pas manquer cette nouvelle manette Xbox Series et la station de charge correspondante. Et c’est que Razer vient de présenter une édition limitée des deux produits Xbox inspirés du nouveau Captain America après les événements de la série Falcon et du Disney+ Winter Soldier. Cela a été partagé par la société spécialisée dans les accessoires de jeu, confirmant tous les détails d’une telle édition spéciale et son prix : 179,99 $.

Édition limitée inspirée de Marvel

Ainsi, ce nouveau contrôleur Xbox Series X | S, également compatible avec Xbox One et PC, présente une apparence unique inspirée de la figure du nouveau Captain America, c’est-à-dire Falcon, après les événements de la populaire série UCM. Son design reprend les principales caractéristiques de la nouvelle combinaison Cap de Sam Wilson, à la fois les couleurs et les différents motifs de la combinaison, ainsi que le bouclier emblématique pour une base de chargement assortie.

Maniez le bouclier avec notre contrôleur Xbox The Falcon and The Winter Soldier et notre support de charge sous licence officielle Marvel Studios, inspirés du nouveau Captain America. Devenez le symbole de la liberté avec cet objet de collection incontournable. Inscrivez-vous pour être averti https://t.co/HqQNKwXxLj pic.twitter.com/X91akZ9S6J — R Λ Z Ξ R (@Razer) 22 mars 2022

Parmi les fonctionnalités que Razer annonce, au-delà de son design extérieur, on retrouve quelques gâchettes qui s’adaptent et vibrent en fonction des caractéristiques du jeu en temps réel. De plus, les gâchettes et les zones de préhension du contrôleur sont dotées d’un relief spécifique pour une meilleure prise en main.

Mention spéciale pour la base de charge qui, au-delà du bouclier de Captain America, propose une charge rapide pour que la télécommande soit chargée à cent pour cent en moins de 3 heures et s’accompagne d’une protection contre la surchauffe et les courts-circuits. De plus, il offre un couplage magnétique pour plus de sécurité.

Il n’est pas encore en vente, même si nous pouvons nous abonner aux notifications Razer pour connaître sa date de réservation et de commercialisation avec un prix, comme on dit, de 179,99 $. Nous avons récemment découvert les nouveaux contrôleurs Xbox Series S basés sur Sonic 2: The Movie, avec des étuis recouverts de «cheveux» de style Sonic et Knuckles.

source | Razer