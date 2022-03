Le studio du créateur de Resident Evil travaille sur un jeu « opposé à la terreur »

Tango Gameworks a sorti The Evil Within et The Evil Within 2, deux titres qui suivent les traces de l’horreur de survie moderne. Shinji Mikami, créateur de Resident Evil, est à la tête du studio et aussi le réalisateur de Ghostwire : Tokyo, sa plus récente production. Dans une interview avec Famitsu, le créatif a reconnu qu’ils sont liés aux jeux d’horreur, mais souligne qu’ils travaillent sur un produit qui va dans la direction opposée.

« John Johanas, qui a réalisé The Evil Within DLC et The Evil Within 2, travaille sur un tout nouveau titre qui est tout le contraire de l’horreur. Selon Mikami « c’est un très bon jeu », il invite donc les lecteurs à être attentifs. De plus, il a réfléchi sur l’image que les gens ont de Tango Gameworks.

Shinji Mikami.

Un avenir au-delà de la terreur

« J’espère qu’avec le temps, l’image de Tango Gameworks changera progressivement. À l’heure actuelle, nous sommes toujours considérés comme un studio spécialisé dans [el género] horreur de survie », a déclaré le créatif. « Bien sûr, c’est formidable que les fans nous voient comme un développeur réputé pour la conception de jeux d’horreur. Mais j’aimerais aussi être vu comme un studio capable de créer une grande variété de titres.

Selon Mikami, Tango Gameworks va sortir « de plus en plus de jeux à l’avenir, à commencer par Ghostwire : Tokyo.

Ghostwire : Tokyo sera mis en vente le 25 mars prochain sur PS5 et PC. A cette occasion, les joueurs se plongeront dans une aventure se déroulant dans la ville japonaise, mais dans une perspective surnaturelle. Vous pensiez qu’il n’y avait pas de fantômes à Tokyo ? Vous pouvez lire l’analyse de Netcost sur ce lien.

source | VGC