Visitez les lieux emblématiques de la péninsule ibérique dans Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator fait skin neuve pour l’Espagne, le Portugal, Gibraltar et Andorre dans le cadre de la mise à jour mondiale VIII. Les changements, désormais disponibles gratuitement sur Xbox Series X | S et PC (également sur Xbox Gaming Cloud), permettent aux joueurs de jeter un regard plus détaillé sur 99 points d’intérêt répartis dans la péninsule ibérique.

Qu’inclut World Update VIII dans Microsoft Flight Simulator ?

Depuis Asobo Studio, ils ont dessiné à la main quatre aéroports disséminés dans la région. La liste spécifique des ajouts comprend les aéroports de La Corogne, Faro, Pico et La Seu d’Urgell. Des villes comme Bilbao, Malaga et Lisbonne auront la photogrammétrie, c’est-à-dire une analyse détaillée basée sur les cartes satellites Bing. Le trio est accompagné de Cascais, Coimbra et Barreiro.

Parmi les points d’intérêt modélisés, l’aqueduc de Ségovie, la Sagrada Familia, la mosquée de Cordoue et Las Médulas se distinguent, entre autres. Vous pourrez observer la quasi-centaine d’ajouts depuis le menu de la carte avant de sélectionner le point de vol.

La mise à jour étend également les possibilités de jeu. Vous trouverez quatre courses sans assistance, quatre vols d’introduction et cinq nouveaux défis d’atterrissage. Tout cela sans frais supplémentaires pour la communauté.

Coordonnées des points d’intérêt dans Microsoft Flight Simulator

Ci-dessous, nous vous laissons les coordonnées de certains des points d’intérêt ajoutés lors de la mise à jour. Vous pouvez vous déplacer pour sélectionner des points en suivant ce didacticiel.

Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle –> 42.880669, -8.545510

Pont de Biscaye –> 42.880669, -8.545510

Aqueduc de Ségovie –> 40.948006, -4.118098

Métropole Wanda -> 40.436195, -3.599482

Le pont de la Constitution de 1812 –> 36.523634, -6.260829

Musée Guggenheim –> 43.268570, -2.934145

Stade Do Dragao –> 41.161514, -8.583794

Stade José Alvalade –> 38.760708, -9.160802

Le monastère de l’Escurial –> 40.589326, -4.148253

Camp Nou –> 41.380419, 2.122750

Source : communiqué de presse (Xbox)