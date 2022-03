Dying Light 2 : Restez humain | La première extension aura lieu "en parallèle" et pas après la fin

Le jeu le plus récent de Techland, Dying Light 2: Stay Human, a été conçu avec l’intention que le produit reçoive du contenu après le lancement pendant au moins cinq ans. Jusqu’à présent, la société polonaise a proposé des défis de parkour et des packs d’objets gratuits, ainsi que divers correctifs. Plus tard en juin, la première extension payante sera publiée. Et il semble que cela ne poursuivra pas l’histoire principale.

C’est du moins ce que suggère le concepteur principal Tymon Smektała dans une interview avec GameInformer. « J’ai lu beaucoup de spéculations sur ce que contiendra le premier contenu téléchargeable que nous avons promis », a-t-il déclaré. Le studio travaille actuellement sur un produit narratif qui se déroule « en parallèle des principaux événements », il espère donc surprendre les fans.

« Je peux dire avec confiance que … ils ne se sont même pas approchés de la marque. » Le concepteur a déclaré qu' »à un certain moment », ils ajouteront du contenu « sur les événements survenus à la fin du jeu ». Et il poursuit : « Nous avons des idées. Sur le papier, en cours de déploiement en ce moment, ils semblent prometteurs. Mais ce sera toujours un défi.

Nouveau jeu+, mode photo, quand ?

Quant à certaines des fonctionnalités les plus demandées par les fans, comme le mode New Game+ ou le très demandé Mode Photo, le développeur a également réservé quelques mots : « Ce sont des choses qui sont actuellement sur la table et sur lesquelles nous travaillons ». sur.le travail. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais très bientôt, les gens commenceront à voir ces choses ajoutées d’une manière ou d’une autre. »

Dying Light 2: Stay Human est sorti plus tôt cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu est sorti avec quelques problèmes, donc Techland a dû publier plusieurs correctifs au cours des derniers mois. La version Nintendo Switch (Cloud Edition) a été retardée et n’a pas encore de date.

source | Informateur de jeu