Far Cry 6 | Voici les 10 premières minutes du crossover de Stranger Things

Le dictateur Antón Castillo sème la terreur sur l’île de Yara, une peur viscérale et sanglante qui n’admet aucune réponse. Quelque chose de plus mystérieux sous-tend les terres insulaires, une énigme surnaturelle. Ubisoft a récemment annoncé un crossover avec Stranger Things, qui sera disponible gratuitement à partir du 24 mars. IGN l’a déjà testé et a montré les 10 premières minutes de The Vanishing, que vous pouvez voir ci-dessous.

Dani, le protagoniste du jeu vidéo, atteint un ancien bunker. Il fait nuit et il porte une lampe de poche qui éclaire certains endroits de l’environnement. C’est la Place des Ombres, une zone basée sur le monde à l’envers de Stranger Things, une dimension parallèle où les monstres prennent vie. Le personnage enquête sur les secrets cachés dans le bunker, que va-t-il trouver ?

Les autres quêtes gratuites

Cette mission suit la ligne établie par les deux contenus d’histoire gratuits précédents. Le premier est un acteur mettant en vedette Danny Trejo, tandis que le second est basé sur Rambo. La chose curieuse à propos de ce dernier est que le personnage de Sylvester Stallone n’apparaît à aucun moment, puisque le partenaire que suit Dani est un fan inconditionnel des films et s’habille comme lui, comme s’il s’agissait d’un cosplay.

Far Cry 6 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le jeu a été encore élargi avec trois DLC d’histoire. Les extensions présentent trois des principaux méchants de la série (Vaas, Pagan et Seed), ou plutôt des représentations mentales, alors que le joueur plonge dans son esprit. Vous pouvez essayer tout le contenu du jeu de base, y compris The Vanishing, pendant le week-end gratuit.

Stranger Things vient de présenter les premières images de sa quatrième saison, qui présentera ses épisodes en deux lots différents. Le volume 1 arrivera sur Netflix le 27 mai, tandis que le volume 2 ne sera pas prêt avant le 1er juillet.

source | IGN